La ministra de Vivienda entregó 170 motobombas para atender la emergencia por lluvias en el norte del país. | Fuente: Twitter (@viviendaperu)

Esta martes 11 de abril, la titular del Ministerio Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, viajó a Piura para hacer entrega de 170 motobombas. En declaraciones a la prensa, la ministra de Estado reconoció que no existe la maquinaria suficiente para atender la emergencia provocada por las constantes lluvias en Perú.

“No existe suficiente stock de motobombas a nivel nacional para poder atender las tres regiones que hoy se encuentran en esta emergencia. Sin embargo, desde el Ejecutivo estamos desplegando todos los esfuerzos para poder asistir y ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Piura”, expresó la titular del Ministerio de Vivienda.

Asimismo, Pérez de Cuellar adelantó que después de que cesen las lluvias, el Ejecutivo iniciará acciones de prevención, entre diciembre y mayo del próximo año, para evitar los efectos de un próximo Fenómeno El Niño.

“Esta es una primera fase de respuesta inmediata. A partir de que cesen las lluvias, vamos a empezar a hacer trabajos que nos van a preparar para la solución definitiva. Entre mayo y diciembre tenemos que hacer obras que permitan a la región soportar si es que viene un Fenómeno El Niño. No vamos a poder hacer obras definitivas porque es un espacio corto de tiempo, pero si vamos a poder hacer obras preparatorias”, acotó la ministra de vivienda.

Ministra de vivienda pide disculpas por cruzar inundación en tina

Por otro lado, la ministra de vivienda se disculpó tras ser criticada por cruzar una inundación encima de una tina, mientras era empujada por los vecinos del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

Según las declaraciones de la titular del Ministerio de Vivienda, se subió al improvisado vehículo porque una vecina se lo pidió para que experimente en carne propia las dificultades que enfrentan los pobladores de la localidad por las fuertes lluvias en Perú.

“Me ganó la intención de subirme y entender lo que ellos viven. Si yo he ofendido a algún hermano o hermana de Piura, por favor, discúlpenme. No ha sido mi intención abusar o hacer sentir que yo soy alguien más que ellos. Mi única intención ha sido responder al clamor de Ruth (vecina), quien con lágrimas en los ojos me pidió: 'Ministra, experimente usted' (...). No es momento de pelear, no es momento de buscar la bronca. Errores cometemos todos, pero miremos hacia delante", se defendió Pérez de Cuellar.