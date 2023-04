Lluvias en Perú: vecinos en Piura realizan plantón exigiendo solución a cuencas ciegas

Vecinos de Ignacio Merino les pidieron a las autoridades enviar ayuda para limpiar las cuencas ciegas que se activaron productos de las lluvias que azotaron el lugar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Captura

Piden apoyo. Los vecinos de la Urbanización Ignacio Merino (Piura), llegaron hasta el municipio de la región para exigirle a las autoridades maquinarias para poder limpiar las calles que se han visto inundadas por las lluvias en el norte.

En conversación con Encendidos de RPP, Alfredo Reyes, presidente de la Junta Vecinal Comunal (JUVECO), pidió prontas soluciones para su comunidad, pues tienen más de 30 años viviendo el mismo problema. Además, pidió la limpieza de las tres cuencas ciegas que se han visto inundadas.

“Exigimos soluciones inmediatas, no mentiras, no un ‘engaña muchachos’. Necesitamos soluciones definitivas. No nos van a dar motobombas malogradas, no nos van a dar motobombas en mal uso. Necesitamos que las obras se ejecuten ya, porque a las finales no nos podemos inundar. Estamos exigiendo una vía canal para poder sacar el agua de Ignacio Merino. No podemos inundarnos. Ya tenemos 30 años con el problema”, indicó en un primer momento el dirigente.

“Son tres cuencas ciegas que hay en Ignacio Merino. La que nos preocupa más es la que está en la entrada de un colegio, donde niños de inicial, primaria y secundaria están tratando de pasar por esa cuenca para ingresar a su centro de estudio”, complementó.



Vecinos de Ignacio Merino les pidieron a las autoridades enviar ayuda para limpiar las cuencas ciegas que se activaron productos de las lluvias que azotaron el lugar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Captura

Vecinos de Ignacio Merino exigen motobombas

Ante esta problemática, Alfredo Reyes le pidió al Ministerio de Defensa enviar motobombas de manera urgencia. Según indicó, estas llegarían mañana (miércoles), pero nada les asegura que hoy martes no haya más lluvias que puedan perjudicar el traslado.

“Hasta ahora no nos han llegado las motobombas que el ministerio nos prometió. Nos han dicho que mañana tenemos las motobombas, pero si llueve hoy día, qué vamos a hacer con las motobombas mañana. Por ello, le exigimos al ministro de Defensa que nos atienda, que nos escuche. Han venido a conversar con el alcalde, con el gobernador, pero también tiene que escuchar al pueblo”, finalizó.

Cabe precisar que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, sostiene una reunión técnica con los alcaldes provinciales de la región Piura para determinar las acciones que se llevaran a cabo ante la emergencia por lluvias que vive el norte del país.