Huancavelica: varios heridos en despiste y volcadura de bus interprovincial

El bus se dirigía del distrito de Huancavelica hacía la provincia de Castrovirreyna. | Fuente: RPP

Varios heridos dejó el despiste y volcadura de un bus interprovincial de la empresa de transportes Unión Andino, en el sector de Pultocc, en la comunidad de Choclococha, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.

La enfermera Míriam Mendoza indicó a RPP Noticias que al menos ocho de los heridos fueron trasladados al puesto de salud de Santa Inés.



"Acá en Santa Inés no hay ambulancia. Agarramos un carro para ir a ver a los heridos y llamamos a Pilpichaca para que pueda subir el médico, entonces el bus que venía ya trasladaba a los heridos. Imagino que en el puesto de salud de Choclococha, antes de Santa Inés, no sé si habrá habido personal o habrán preferido traerlos acá para referirlos a Pilpichaca. En un primer momento no nos hemos podido dar a basto porque éramos dos personas por eso llamamos a Pilpichaca para que vengan a ayudarnos", dijo.

La enfermera Míriam Mendoza pidió la implementación de una ambulancia y conductor, puesto que, en esta zona ocurren accidentes vehículares permanentemente y no tienen como trasladar a los heridos. | Fuente: RPP

Lista de heridos

Los heridos que llegaron al centro de Salud de Santa Inés son: Nelfa Mayhua Bustamante (18), Marleni Arquiñiva Chahuayo (16), Elizabeth Ticllacuri Villa (34), Félix Samanez Díaz (55), Teresa Chahuayo Félix (41), Fredy Yalli Quispe (41), Yanet Boza Pérez (36) y Wilson Vergara Mendoza.



Otras personas que resultaron con leves golpes, optaron por retirarse del lugar por sus propios medios.



Las causas del accidente se están investigando. Algunos pasajeros señalaron que, en la zona se observaba gran cantidad de nevada que cayó la noche anterior, lo que pudo ser la causa del despiste y volcadura.



Por su parte, la enfermera Míriam Mendoza pidió la implementación de una ambulancia y conductor, puesto que, en esta zona ocurren accidentes vehículares permanentemente y no tienen cómo trasladar a los heridos.

