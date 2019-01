[#Insólito] Alcalde juramenta a latigazos en Huancavelica El flamante alcalde de Yauli, Huancavelica, Silvestre Soto Olarte juró al cargo recibiendo latigazos, como parte de una tradición que advierte de un castigo a quienes no cumplan con sus responsabilidades. Estas fueron las palabras del presidente de la comunidad de Chopqa, Pablo Ataypoma Soto, quien le propugno tres latigazos: "este es un recordatorio del pago que vas a encomendar cumplir fielmente con el respeto y respaldo" “Yo, la verdad, recibí con bastante amor, con bastante cariño, porque me esta dando por lección. Y ese látigo no solo es de la jurisdicción de las autoridades, sino también es jurisdicción de Dios”, manifestó el nuevo alcalde. De no cumplir con las expectativas de la población, el alcalde será azotado en una reunión con las otras 16 autoridades electas. Sin embargo, luego de asumir el cargo, el alcalde tomó juramento a sus 7 regidores, sin hacer uso del látigo. Fuente: AmericaTV