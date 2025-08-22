Últimas Noticias
Hombre fue llevado a una zona alejada de Ventanilla para ser asesinado: se trataría de un presunto caso de ajuste de cuentas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El homicidio se produjo en el asentamiento humano Ampliación Costa Azul. Los vecinos están consternados por la violencia de este crimen.

Callao
Callao | Fuente: RPP

Callao, escenario de un crimen de extrema violencia. Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en una zona alejada del asentamiento humano Ampliación Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Testigos consultados por RPP aseguraron que esta madrugada la víctima fue llevada hasta el lugar en un automóvil, tras lo cual fue obligada a descender y arrodillarse. El hombre clamó por su vida, pero los sicarios lo ejecutaron con total sangre fría.

“Aparentemente, habría sido secuestrado por las personas que estaban en el carro. Lo han bajado, el chico se ha arrodillado, ha pedido que no lo maten; y le han metido como cuatro disparos en la cabeza”, manifestó una vecina.

El estruendo de los disparos causó alarma entre los residentes del asentamiento humano Ampliación Costa Azul, que salieron de sus casas y encontraron el cadáver de la víctima.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen para comenzar con las diligencias de ley.

El hombre, de unos 35 años, no portaba identificación alguna, por lo que permanece como ‘NN’. Los vecinos aseguraron que no es una persona conocida en el barrio.

La extrema violencia del asesinato lleva a pensar a las autoridades que se trata de un ajuste de cuentas.

Los crímenes en Lima y Callao no cesan. En las últimas horas, un ciudadano colombiano fue atacado a balazos en plena vía pública, en San Juan de Lurigancho; mientras que, en San Borja, extorsionadores dejaron un potente explosivo en un restaurante lleno de comensales.

Luego, en San Juan de Miraflores, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en inmediaciones del puente peatonal María Auxiliadora; en tanto, en Breña, un prontuariado delincuente le robó su tableta a una censista que ejercía su labor.

Callao Ventanilla Inseguridad ciudadana Policía Nacional

