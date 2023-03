Los docentes decidieron que los alumnos retornaran a ambientes antiguos debido a que presentan mejores condiciones. | Fuente: RPP

Aproximadamente 135 estudiantes recibirán clases en la institución educativa inicial N° 126 del distrito de Palca, región Huancavelica, a pesar de que ha sido declarado inhabitable.

Tras haberse declarado en emergencia la nueva infraestructura del colegio, los docentes decidieron que los alumnos retornaran a ambientes antiguos debido a que presentan mejores condiciones.

La directora de la institución educativa inicial N° 126, Zara Sánchez, expresó su preocupación a RPP Noticias sobre la "situación difícil" en la que vivirá la población estudiantil.

"No sabemos dónde vamos a recepcionar a los alumnos. Realmente la infraestructura nueva se encuentra de emergencia. Hemos retornado y estamos acondicionado dos aulas en el antiguo local, pero tiene primer y segundo piso rústicos como una vivienda", dijo.

RPP Noticias constató una gran humedad en todas las paredes y rajaduras en las vigas de las dos aulas del antiguo colegio.

Les piden comedor y cocina

De otro lado, una docente, identificada como Yudith, indicó que el programa Qali Warma le está exigiendo un almacén, un comedor y una cocina para preparar los alimentos este año. Sin embargo, el antiguo colegio solo tiene dos ambientes.

"Tenemos que buscar un aula no sé dónde nos vamos a ubicar y no tenemos para acondicionar una cocina y un comedor y un almacén para recepcionar los alimentos. Realmente no sabemos cómo vamos a adecuar este año para poder cumplir con todas las normas que nos exigen, pero lamentablemente está fuera de nuestras manos. Ninguna autoridad y gestión anterior nos ha hecho caso. Este problema viene de años", afirmó.

Además, los servicios higiénicos del antiguo colegio son para adultos y no aptos para niños menores.

