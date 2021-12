Veinticuatro integrantes del coro de niños acólitos de Huancavelica cantaron durante la ceremonia de la develación del nacimiento Chopcca que se realizó en la ciudad del Vaticano este viernes 10 de diciembre. El concierto navideño se realizó en sincronización con el de la plaza San Pedro en Roma, a las 5:00 de la tarde, hora europea.

El sacerdote Carlos López, promotor y director del coro de niños acólitos, contó que presentaron su octava producción en la que mostraron un videoclip con personajes de las danzas tradicionales y navideñas.

Pero también se presentaron algunos lugares turísticos de esta región, entre ellos: Sacsamarca, conocida como la ciudad de piedra, la laguna de Choclococha y Paracas de la región Ica, puesto que se trató del villancico del bicentenario.

“Nuestros villancicos no son compuestos, son heredados de los misioneros, tienen un contenido muy profundo. Queremos difundir, enseñar, mostrar las riquezas de Huancavelica: nuestros cantos, nuestros paisajes, nuestra arquitectura”, detalló.

El padre López Bonifacio pidió a las autoridades de la región institucionalizar este coro para que cuente con un presupuesto anual, lo que les permitiría entrenar, ensayar desde los primeros meses de cada año.

“La Navidad es Jesucristo y hay que cantar a Jesús, nuestros antepasados lo han hecho en estas nuestras tierras que son de raíces cristianas por la evangelización”, señaló.







Marcelo uno de los integrantes del coro entona parte del villancico que cantaron para la ceremonia del Vaticano. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Tania Torres

Canción para el Vaticano



Para esta ocasión, el coro preparó un nuevo villancico en quechua, en homenaje al "Niño Occe", que es una fiesta costumbrista navideña de esta región.



Durante los ensayos, uno de los niños coristas, Marcelo se animó a cantar para RPP Noticias una estrofa que, traducida al español, dice: “Jesús ha nacido en la noche de Navidad, por nuestros pecados ha muerto en la cruz".

"Es bonita la experiencia de aprender canciones en quechua y en otros idiomas. Hemos practicado una canción en diferentes idiomas: italiano, alemán y latín. Es bonito porque haces nuevos amigos y a veces el padre nos invita a jugar fútbol y hacer otros deportes”, relató a RPP Noticias.

El niño de 11 años también recordó como fue su ingreso a este grupo de cantores:

“Mi hermano iba a hacer la primera comunión y yo me preguntaba ¿qué es eso?, le preguntÉ al padre si podía entrar y me dijo sí y un día a la salida de las clases estaban ensayando los del coro y yo voy a ver; cuando en eso, el padre me agarra de la mano, me jala y me pone en la fila (…) y yo me quedé allí, porque sentía que si me salía, era una falta de respeto”, contó Marcelo.

Además, se presentó otro coro conformado por treinta niños de Paucará, provincia de Acobamba.



Este es el coro de acólitos de Huancavelica que participó a través de una plataforma virtual, de la ceremonia realizada en el Vaticano. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

La ceremonia



El arzobispo Fernando Vérgez Alzaga y la Hermana Raffaella Petrini, presidente y secretaria de la Gobernación del Estado del Vaticano, inaugurarán el pesebre que está formado por estatuas con vestimenta típica de los pobladores de la comunidad de Chopcca (región Huancavelica) y que representan una muestra de la vida de los habitantes de los Andes peruanos.

Además, realizarán el encendido del árbol de Navidad: un abeto de 28 metros de altura y 8 toneladas de peso, decorado con esferas de madera especiales proveniente de Andalo, una ciudad del norte de Italia.

En esta ceremonia estarán presentes una delegación oficial de la región Huancavelica, entre ellos: monseñor Carlos Salcedo Ojeda, obispo de la diócesis de Huancavelica y el Oscar Maúrtua de Romaña, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Perú.

El pesebre y el árbol de la plaza de San Pedro permanecerán expuestos hasta el domingo 9 de enero de 2022, fiesta del Bautismo del Señor, con la que concluye el tiempo de Navidad.

Ensayo de la presentación que se realizó el viernes 10 de diciembre desde Huancavelica para el Vaticano. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Tania Torres

Así ensayaron los integrantes del coro de acólitos de Huancavelica. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Tania Torres

