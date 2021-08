Familiares de víctimas en accidente en Carretera Central esperan información en la puerta de la empresa de transportes. | Fuente: Grupo RPP | Fotógrafo: RPP

La hermana de Julia Velásquez Rojas, de 32 años, una de las pasajeras que viajaba a Lima junto a sus tres hijos, de 16, 7 y 5 años, en el bus de la empresa Leon Express accidentado en la carretera Central y que dejó más de 20 muertos, acudió hasta el local de la empresa, en la ciudad de Huánuco, para pedir información sobre sus sobrinos, pues no sabía dónde estaban.

"Ella trabaja allá, ha venido un rato por visita, esto es lo que ha pasado. He llegado y me han pedido el nombre de todos los bebes, solamente sé que mi hermana, según dicen, está en un hospital, pero no sé nada más, ni en qué hospital está. Prácticamente, no sé nada de mis sobrinitos", aseguró entre sollozos la hermana de Julia Velásquez.

Al igual que ella, varios familiares de los pasajeros accidentados en la carretera Central acudieron para pedir información hasta los exteriores del local de la agencia de transportes, que permaneció cerrada hasta las 10:30 de la mañana.

La encargada de la agencia Leon Express, Evelin Castillo, solo brindó la relación de las personas heridas y pidió a los familiares regresar al mediodía porque habían previsto que un bus partiría desde Huánuco a Lima.

De acuerdo con la encargada de la agencia, el bus partió de Huánuco con 57 personas, entre pasajeros y tripulantes. En el camino a Lima, subieron otros tres pasajeros. En la relación de heridos se encontraba el alcalde del distrito de Choras, Baby Soto Ponciano.

Hasta la agencia también llegó Vanesa Campos Tarazona, quien se encontraba desesperada porque desconocía si su esposo, Yeyson Tucto Gonzales, viajaba en ese bus, debido a que en la lista de pasajeros no figura su nombre. Sin embargo, ella aseguró que su esposo tomó el bus en el óvalo de Cayhuanita, en Huánuco, y pidió apoyo a las autoridades para ubicarlo.

