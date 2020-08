Los médicos y enfermeras esperan la pronta intervención de las autoridades de salud para atender el incremento de casos por la COVID-19. | Fuente: Cortesía

La situación se complica en Huánuco. Médicos y enfermeras del Hospital EsSalud realizaron hoy miércoles un nuevo plantón para denunciar la falta de camas, medicamentos y equipos de protección.

El presidente de Cuerpo Médico, Rosulo Narciso Abad, señaló que el establecimiento está colapsado y que solo opera con el 40% del personal. "Estamos cansados, no somos de fierro, no hay camas, no hay enfermeras, técnicos, ni medicinas, no hay EPP, no hay oxígeno, estamos abandonados", lamentó.

Por su parte, el secretario general de los trabajadores de dicho hospital, Daniel Delgado, aseguró que las autoridades son "cómplices" de la problemática.

“No quieren escuchar nuestra voz de protesta, no quieren escuchar la verdad de lo que está ocurriendo en Huánuco y las autoridades son cómplices en este genocidio, porque ese el término. Autoridad que se presta para que siga muriendo gente es genocida", sostuvo.

Durante la protesta, médicos y enfermeras alertaron que la construcción del Hospital Blanco está retrasada a pesar del incremento de pacientes a diario. “Están construyendo el Hospital Blanco a paso de tortuga, nos han ofrecido 100 balones de oxígeno y ventiladores que recién van a venir, no hay nada concreto”, señaló el dirigente.

El Colegio Médico de Huánuco confirmó muerte del médico radiólogo Yuri Condezo Tarazona, quien laborada en el Hospital Ermilio Valdizán, y es el segundo galeno en la región que fallece víctima de la COVID-19.

Incrementan contagios

De un total de 230 trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 113 dieron positivo a la COVID-19, según las pruebas de descarte que fueron aplicadas por los profesionales del Centro de Salud Pillco Marca.

Se indicó que ellos cumplirán aislamiento domiciliario por 14 días para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad. El número de contagiados subió a 13 mil 230, y hay 364 fallecidos, según reportes de la Dirección Regional de Salud.

EsSalud responde

En respuesta a la protesta del personal médico y enfermeras, el director del Hospital EsSalud de Huánuco, Milward José Ubillús Trujillo, admitió que si bien hace unos días el hospital estuvo en su máxima capacidad de atención con 116 pacientes, actualmente atienden a 86, pero “nunca se ha dejado de atender a ningún asegurado contagiado por COVID-19".

simismo, informó que la construcción del Hospital Blanco está aún al 40% y que a la fecha se han repartido mil equipos de protección (EPP) al personal.