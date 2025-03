Desborde del río Huallaga provoca inundaciones en varios distritos en Huánuco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El desborde del río Huallaga, provocado por intensas precipitaciones en la región, ha generado inundaciones en seis distritos de las provincias de Ambo y Huánuco, dejando a cientos de familias afectadas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco (COER) informó que los distritos más impactados son San Rafael, Ambo, Tomayquichua, Conchamarca, Pillco Marca y Amarilis, donde se reportan daños en viviendas, cultivos y locales comerciales.

En la provincia de Ambo, el distrito de San Rafael registra 15 viviendas y 15 hectáreas de cultivos afectados. Por su parte, en el distrito de Ambo, capital de la provincia, las inundaciones han dañado 50 viviendas, un mercado y diversos locales comerciales.

En Tomayquichua se reportan 30 viviendas inundadas, mientras que Conchamarca es el distrito más golpeado, con más de 100 casas afectadas por el ingreso del agua.



En la provincia de Huánuco, el distrito de Pillco Marca reporta 20 viviendas dañadas, y en Amarilis, al menos 10 casas han quedado inundadas.

Además, en el distrito de Santa María del Valle, la activación de una quebrada interrumpió la vía central, complicando el acceso y la comunicación en la zona. Las autoridades aún evalúan el alcance total de los daños en esta provincia.

Intensas lluvias provocan desborde del río Huallaga e inundaciones en Huánuco. | Fuente: RPP

Indeci reporta operativos de rescate y llama a evacuar zonas de riesgo

Eric Segura Tito, director de la Dirección Desconcentrada de Indeci Huánuco, dijo a RPP que el incremento del caudal del Huallaga se reportó desde la madrugada de este jueves y señaló que "actualmente está afectando en la propia ciudad de Huánuco", capital de la región.

Además, informó que agentes de la Policía y el Ejércico realizan operaciones de rescate en zonas afectadas como Huayopampa, donde se busca rescatar a una familia de ocho personas; y en Huanchog a un niño que quedó atrapado en un árbol.

Segura Tito indicó que realizaron coordinaciones para emitir alertas a través del Sismate (Sistema de mensajería de alerta temprana del MTC) para toda la región, incluyendo a zonas de la selva como Tingo María.

El funcionario invocó a la población a que evacúen las zonas de riesgo cercanas a las riberas del río, y poner en resguardo su integridad física y las de sus familias.

Más temprano, Alicia, una residente de la zona y oyente de RPP, narró la difícil situación que atraviesan los pobladores.

“Se ha desbordado desde las 4 de la mañana. Estamos acá, no nos auxilian, no hay autoridades. El agua se ha metido a las casas, está completamente inundado. Estamos llamando a las autoridades y no contestan”, dijo a ADN Regional.