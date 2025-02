Lluvias, desbordes de ríos y activación de quebradas en regiones: ¿qué medidas se están tomando?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto de Defensa Civil (Indeci) ha reportado afectaciones por lluvias e inundaciones en Nasca, Pisco, Palpa y San José de los Molinos, en la región Ica, con lo cual se ha activado su plataforma para la prevención de daños, según informó el general Juan Carlos Urcariegui Reyes, jefe de esta entidad.

"El Indeci ha enviado tres equipos, tres grupos de intervención rápida para emergencias y desastres al departamento de Ica, acompañando al ministro de Defensa que ha ido a hacer una inspección personal para poder determinar la intervención de la Fuerza Armada", precisó Urcariegui en Ampliación de Noticias.

Producto de este fenómeno, 1400 viviendas se vieron afectadas por inundaciones en Pisco, mientras que 1000 se reportaron en Nasca.

Para esta región, precisó que se llevaron a cabo coordinaciones con el gobierno regional y gobiernos locales previo al inicio de la temporada de lluvias. En esas reuniones, Indeci sugirió comenzar con la descolmatación de los ríos y el fortalecimiento de las defensas ribereñas en puntos críticos determinados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

"Eso lo han hecho muchos alcaldes, muchos gobiernos regionales, lo cual ha permitido que tengamos hasta el día de hoy una disminución notable de los daños. Hay muchos puntos de ríos que años anteriores se desbordaban y generaban inundación. Este año son menos, gracias a esta preparación que se hizo con anticipación", precisó.

Por otro lado, debido a la lluvia que cayó el último miércoles en varios distritos de Lima, se viene monitoreando la situación en Santa Eulalia, Chosica y Chaclacayo, donde el aumento del caudal de los ríos ha restringido el tránsito peatonal y vehicular.

Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de intensas lluvias que se prolongarán hasta este jueves. Ante estas precipitaciones, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 721 zonas críticas ante deslizamientos, inundaciones y huaicos.

Al respecto, Urcariegui ha precisado que dichos puntos críticos se encuentran monitoreados mediante las direcciones desconcertadas del Indeci en las 25 regiones a nivel nacional.

Fondos para emergencia

Las coordinaciones para la articulación de acciones, según Urcariegui, se llevan a cabo en todas las regiones del país en los diferentes niveles de Gobierno. No obstante, remarcó que existen errores por parte de algunas alcaldías locales al momento de solicitar fondos para controlar la emergencia.

"Muchos, por desconocimiento, hacen una gestión ante el Ministerio de Agricultura, o ante el Ministerio de Vivienda, o a cualquier ministerio, y también lo hacen al Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). Nosotros hacemos el seguimiento, pero una vez que llega al sector, el sector dice esto no procede porque ya está contemplado en otro proyecto de inversión. Entonces, se rechaza, se le devuelve", afirmó.

Mediante la plataforma del Fondes, los gobiernos locales pueden solicitar proyectos de inversión para prevenir desastres. Por ello, precisó que ya se viene dando asistencia técnica a estas autoridades para elaborar correctamente los expedientes y evitar problemas en el proceso.

Emergencia en La Libertad

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad reportó diez emergencias el último miércoles, 12 de febrero, alertando sobre daños en viviendas, carreteras e infraestructura educativa. Urcariegui precisó que hubo derrumbes en Pataz y Bolívar, ocasionando la muerte de dos personas y la restricción del tránsito en las vías.

Sin embargo, para otras zonas afectadas por las precipitaciones en la región no se habría solicitado la declaración del estado de emergencia, con lo cual -por ley- no se pueden llevar a cabo las acciones respectivas.

"No han solicitado. El procedimiento para pedir ayuda es: la municipalidad distrital le pide a la provincial y si la provincial no puede, le pide a la región. Si la región no puede darle, lo pide al Indeci. Yo tengo mi almacén lleno de víveres y bienes de ayuda humanitaria no alimentarios, sino que no llega el pedido y la ley me impide a mí que yo pueda entregar si no está declarado en estado de emergencia", dijo.