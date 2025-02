Huánuco: alcalde de Marañón denuncia abandono gubernamental tras desbordes y deslizamientos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aliardo Aguirre Limas, alcalde de la provincia de Marañón, denunció la falta de apoyo del Gobierno ante la situación crítica que enfrenta su jurisdicción debido al desborde del río Marañón y los constantes deslizamientos que han bloqueado las principales vías.

"Estamos viviendo una situación dramática en Marañón. El río ha desbordado y hemos sufrido interrupciones con deslizamientos en casi todo el tramo de la provincia de Marañón a Sihuas. Ayer en la noche (miércoles 12 de febrero) ocurrió y tenemos muchos ciudadanos varados en la carretera. Estamos incomunicados porque la vía que nos conecta con Chimbote, Trujillo y Huaraz está bloqueada", declaró Aguirre Limas.

Según el alcalde, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no ha respondido a las solicitudes de intervención, a pesar de los compromisos adquiridos el año pasado tras una reunión. "El ministro se comprometió a intervenir, pero ha pasado un año y no hay presencia del ministerio. Esto es una indignación para la provincia de Marañón", enfatizó.

Aguirre Limas aclaró que el puente Marañón no se ha derrumbado, pero el desborde del río ha afectado la plataforma a su costado, agravando la crisis. Además, reportó deslizamientos en la zona de Suchimán, con rocas bloqueando la carretera. "Como alcalde provincial, con la maquinaria que tengo, estoy atendiendo la situación. Estamos haciendo el esfuerzo, pero no es suficiente", advirtió.

Asimismo, criticó la lenta reacción de Defensa Civil, señalando que los procedimientos burocráticos retrasan la atención de emergencias. "No podemos esperar, las emergencias no esperan. En diciembre tuvimos una reunión con el viceministro de Transportes para que firmen una adenda con el Ejército y puedan intervenir en épocas de lluvia, pero no tenemos ninguna respuesta. Estamos abandonados", concluyó.

Aliardo Aguirre Limas, alcalde de la provincia de Marañón, en Huánuco, pide ayuda para desbloquear la carretera. | Fuente: RPP

RPP Data Lluvias intensas: más de 4 mil damnificados y 27 fallecidos en todo el Perú Las lluvias han dejado víctimas y daños en varias regiones del país. Tormentas eléctricas, huaicos e inundaciones han destruido viviendas, caminos y colegios, poniendo en riesgo a comunidades. ¿Cómo están respondiendo las autoridades? ¿Hay suficientes recursos para prevenir más desastres? En el siguiente informe de RPP Data, analizamos la situación. Leer más Compartir RPP Data Share 00:00 · 00:00