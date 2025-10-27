Huánuco: exalcalde del distrito de San Rafael fallece en un accidente de tránsito

El actual alcalde de dicha localidad indicó a RPP Noticias que la exautoridad edil iba acompañada de otras personas que resultaron heridas y han sido trasladadas a Huánuco. Las causas del accidente aún están en investigación.

El exalcalde del distrito de San Rafael, Efraín Leyva Aguilar, conocido como “Huayico”, perdió la vida tras un choque frontal entre dos vehículos en la Carretera Central, a la altura del sector de Chasqui en el kilómetro 190 de la Carretera Central, en la provincia de Ambo, región Huánuco.

La información fue confirmada por el actual alcalde de dicha localidad, Everardo Zevallos Ávila, quien precisó que el accidente se registró aproximadamente a las once de la mañana en circunstancias que aún se desconocen.

Zevallos indicó a RPP Noticias que la exautoridad edil iba acompañada de otras personas que resultaron heridas y han sido trasladadas a Huánuco. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y exhortó a los conductores a manejar con prudencia debido al mal estado de la vía.