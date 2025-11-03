Huánuco: un policía herido deja enfrentamiento con personas que pretendían apropiarse de una concesión minera

Las autoridades manifestaron que seis efectivos salieron hacia la zona donde fueron atacados a balazos por los individuos que, según información preliminar, intentaban tomar una concesión minera a la fuerza.

Huánuco: Un policía herido deja enfrentamiento con sujetos que pretendían apropiarse de una concesión minera | Fuente: RPP

Un suboficial de la Policía Nacional resultó herido tras recibir disparos durante un enfrentamiento ocurrido ayer entre policías y delincuentes en una concesión minera ubicada en el caserío de Mulaparco, jurisdicción del centro poblado de Atlas, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, región Huánuco.

El policía herido fue identificado como Abel Atayauri, quien recibió dos impactos de bala en el torax y fue llevado de emergencia al hospital, aunque su estado es estable. Así lo aseguró el jefe de la Dirección Territorial Policial (DIRTEPOL) Pasco, general PNP Eloy Lara Bendezú.

Según el general Bendezú, el suboficial que fue atacado acudió junto a otros cinco colegas, todos de la comisaría de San Rafael, al campamento minero tras recibir la denuncia de que unos sujetos querían tomar ilegalmente esa zona.

El jefe policial de Pasco informó también no ha habido fallecidos tras el enfrentamiento y tampoco ha ocurrido la toma de alguna concesión, aunque sí confirmó que un campamento minero fue incendiado.