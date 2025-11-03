México vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial Sub 17?

México vs Corea del Sur EN VIVO: se enfrentan este martes 4 de noviembre por la fecha 1 del grupo F del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 1, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 9:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, TUDN, DGO, FIFA+ y ViX. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Corea del Sur en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



El partido entre México vs Corea del Sur por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este martes 4 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 1 de la ciudad de Rayán

¿A qué hora juegan México vs Corea del Sur en vivo por la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025?



En Perú , el partido México vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m. En México (CDMX) , el partido México vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m. En Colombia, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Ecuador, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 9:00 a.m.

En Venezuela, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 9:00 a.m.

En Argentina, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 10:00 a.m.

En Paraguay, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 10:00 a.m.

En Uruguay, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 10:00 a.m.

En Chile, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 10:00 a.m.

En Brasil, el partido México vs Corea del Sur comienza a las 10:00 a.m.



¿Qué canal transmite el México vs Corea del Sur en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?



En partido entre México vs Corea del Sur será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports y TUDN. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO, FIFA+ y Wix. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Lista de convocados de México para el Mundial Sub 17

Arqueros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).

Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro (Pachuca), Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake) y Ian Olvera (Xolos).

Volantes: Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Alexander Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados).

Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo De Nigris (Rayados), Máximo Reyes (Santos Laguna) y Lucca Vuoso (Santos Laguna).

