La niña de 11 años que se encontraba desaparecida desde el lunes de 2 de mayo en la región de Ica, fue hallada en Lima el día de hoy. A pocos días del Día de la madre, la pequeña logró encontrarse con sus familiares gracias a la geolocalización que envió desde el celular que ella tenía en sus manos.

Con apoyo de la Policía Nacional del Perú, se logró su rescate y la menor se encuentra en la comisaría de Santa Anita. Su familia agradeció el apoyo de la difusión del caso y el aporte de las autoridades por el rescate.

En diálogo con RPP Noticias, el abuelo de la menor agradeció la difusión en la búsqueda de la joven que había salido el pasado lunes por la mañana a comprar desayuno sin regresar a su casa.

"Nos han comentado que ella está bien, sana y salvo. Gracias a Dios pudimos encontrarla sana y salva", declaró.



Localización mediante el GPS

Por otro lado, el padre de la menor explicó cómo lograr viajar desde Ica hacia la capital para encontrar a la pequeña: fue la geolocalización del celular de la niña la que dio la primera pista sobre su ubicación.

"Ahora puedo decir que quizá me siento con esa emoción de que se me escarmienta el cuerpo. Estoy feliz por haber encontrado a mi hija sana y salva. Y me alegro que esté sana y bien (...) Yo la localizo con la geolocalización del celular que tenía mi hija. Ese celular yo le daba para sus clases, y así contactaba a las personas en redes sociales.", declaró en diálogo con RPP Noticias.

En esa línea, contó que el GPS del teléfono celular indicó que la menor estaba en un hotel de Santa Anita. El padre contó que el cuartelero del local no le dijo en principio que su hija se encontraba, y lo confundió, junto a las autoridades policiales, para desviar la atención.

"(El cuartelero) Nos desvía, nos vamos, la policía sigue la ronda y es ahí donde nos llaman desde el hotel. Dicen que (la hija y el secuestrador) hace cinco minutos se acaban de ir", agregó.

Hasta el momento, se conoce que hay un detenido. Ella salió de su casa en Ica el lunes por la mañana y las cámaras de seguridad de la zona mostraron que había una persona detrás suyo.

