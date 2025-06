Exalcaldesa de Ica denunció a su esposo por agresión física: "No se queden calladas nunca"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Según la exalcaldesa, la agresión se produjo cuando salía con su pareja de un local muy concurrido en Ica. | Fuente: RPP

La exalcaldesa de la provincia de Ica, Emma Luisa Mejía Venegas, de 37 años, denunció a su esposo Carlos Alberto López Ramírez por maltrato físico. Tras ello, el hombre fue intervenido y conducido a la unidad de flagrancia del Poder Judicial.

De acuerdo con el informe de la Policía, la exautoridad presentó lesiones en el rostro y un hematoma cerca del ojo izquierdo.

Asimismo, según la declaración de la agraviada, los hechos se produjeron cuando la pareja se retiró de un evento familiar realizado en un local conocido en Ica. Al ingresar a su vehículo, López Ramírez la golpeó “sin motivo alguno”, de acuerdo con su versión.

Tras los golpes, Mejía Venegas empezó a pedir gritos de auxilio. Posteriormente, al ver que algunos familiares la escucharon y salieron del establecimiento para socorrerla, el presunto agresor escapó. No obstante, fue intervenido y detenido cuadras más adelante por la Policía.

Al salir de la unidad de flagrancia, Emma Mejía lució un collarín en el cuello y lentes oscuros. Asimismo, en un momento, se retiró los anteojos y mostró el hematoma que le habría ocasionado su pareja en el ojo izquierdo.

Exalcaldesa exhorta a las mujeres maltratadas a denunciar

Al dirigirse a la prensa, la exalcaldesa de Ica exhortó a las mujeres que están pasando por una situación similar a no quedarse calladas y denunciar los hechos de violencia.

“Lo único que puedo decirles a todas las mujeres es que nunca permitan ningún tema de violencia y que sean fuertes por sus hijos. No voy a comentar más de eso. Solamente decirles: ‘denuncien, no se queden calladas, no esperen a que pueda pasar algo más. Hoy fui yo, sé que hay muchas mujeres que pasan por esto y muchas veces nos quedamos calladas y terminan en cosas peores. Háganlo por sus hijos, no se callen, no se callen nunca”, aseveró.

Sentencia

Carlos López, quien forma parte de la agrupación musical Dúo Idéntico, fue sentenciado está mañana por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica a diez meses de prisión efectiva, cambiado por servicios comunitarios por 43 días.

Además, deberá mantenerse alejado de la exalcaldesa por el plazo de un año y seguir un tratamiento psicológico.