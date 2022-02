Aún se espera la programación para el pedido de prisión preventiva para el detenido alcalde Elmo Pacheco Jurado. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

Elmo Pacheco Jurado, alcalde del distrito de San Juan Marcona, provincia de Nasca, en la región Ica, permanece detenido en la carceleta del Poder Judicial, luego de que la noche del miércoles 22 de febrero fuera detenido por agentes de la Policía Anticorrupción.

Según el acta policial, Elmo Pacheco fue detenido cuando se trasladaba en un vehículo por el centro de la ciudad con destino desconocido.

El Juzgado Mixto de Marcona dispuso la detención preliminar por siete días de la autoridad edil por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en agravio de la municipalidad y el Estado peruano.

Este requerimiento hecho por el Tercer Despacho de la fiscalía provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ica, se dio después de que el pasado 18 de febrero, se detuviera a la subgerente de Logística de la municipalidad en mención.

Ann Rosmery Zúñiga Vásquez fue detenida por presuntamente haber pedido una coima de 200 mil soles para favorecer a una empresa en la adjudicación de una obra cotizada en 2 millones y medio de soles.

Por su parte, el regidor Hilmar Pareja dijo a RPP Noticias que las denuncias ya se habían presentado anteriormente y la detención del alcalde era una situación que iba a ocurrir en algún momento.

“Es realmente lamentable. Hemos manifestado nuestra indignación y personalmente a mí no me sorprende, pues años atrás he denunciado indicios de corrupción en la municipalidad. Solicité que la Fiscalía Anticorrupción actúe de oficio pues se estaban viendo temas delicados y era algo que se veía venir”, manifestó.

El fiscalizador indicó que va a solicitar una reunión con el pleno de regidores, para evaluar las acciones que se tomarán al interior de la municipalidad de Marcona.

