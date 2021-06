Ica: continúa búsqueda de pescadores desaparecidos en altamar hace 14 días

Los pescadores partieron del Puerto de Pisco en la embarcación ‘Marisa’. | Fuente: RPP

Los once pescadores que partieron desde el Puerto de Pisco, en Ica, el pasado 2 de junio continúan desaparecidos, luego de que la embarcación en la que viajaban sufriera un desperfecto mecánico y quedara a la deriva en altamar.

A través de RPP Noticias, los familiares de los pescadores pidieron a las autoridades redoblar esfuerzos para encontrar la embarcación, cuya última ubicación conocida era a 55 millas de la orilla.

Los familiares del pescador Christian Changana contaron que la última comunicación que tuvieron con él fue el pasado 7 de junio, cuando les contó que la embarcación había sufrido un desperfecto mecánico y estaban a la espera de que lleguen otros navíos a remolcarlos.

Piden ayuda

Jorge Sánchez, familiar de uno de los pescadores, expresó su preocupación por la salud y la integridad de ellos, ya que -contó- partieron con agua y alimentos para solo tres días y ya llevan 14 en altamar.

“Ya lleva desaparecida (la embarcación) casi 14 días. Hasta la fecha no aparecen. Estamos preocupados, porque tenían alimentos solamente para tres días. No tienen agua, no tienen ubicación”, comentó.

“Por este medio, pido ayuda a la Marina, al Ministerio de Defensa, a las autoridades competentes. Los familiares estamos desesperados y tenemos la esperanza de que el Estado nos pueda ayudar”, agregó.

Cabe mencionar que hace unos días los familiares recibieron la información de que habían encontrado a los pescadores, pero la noticia resultó siendo falsa.



