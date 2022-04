Ica: viuda de fallecido en protestas pide ayuda para sus hijas: "Hasta ahora no he recibido ningún apoyo del Estado"

Yohny Quinto Contreras murió de un disparo durante los enfrentamientos con la policía durante el bloqueo de la Panamericana Sur en Ica a inicios de abril. | Fuente: RPP

Yonaida Oncebay Pante, la viuda del trabajador agrario, Yohny Quinto Contreras, quien murió de un disparo durante los enfrentamientos con la policía durante el bloqueo de la Panamericana Sur en Ica a inicios de abril, pidió ayuda paras menores hijas.



En declaraciones a RPP Noticias dijo que han transcurrido trece días de la muerte de su esposo y hasta la fecha nadie se ha comunicado, ni ha recibido apoyo por parte del Gobierno.

"Hasta ahora no me ha llamado nadie, hasta ahora no he recibido ningún apoyo del Estado. Al presidente le pido que me de apoyo, después que se haga justicia de mi pareja. Y para poder alquilar un cuarto, para todo eso yo necesito, ahora yo no puedo ni salir a trabajar porque tengo mis dos niñas, son aún pequeñas, no puedo dejarlas", dijo la mujer.

Oncebay manifiesta que, desde que su esposo falleció, solo su familia la apoya brindándole un cuarto para ella y sus hijas en la zona conocida como La Expansión.



La viuda solicita al Presidente apoyo para mantener a sus menores hijas, la mayor de cuatro años ya debería estar estudiando en la educación inicial, pero debido a su situación no lo hace ya que no cuenta con los recursos.

"Ahora de mi hija, sus útiles, lo de su uniforme. yo no tengo plata para comprar. Ahora mi hijita no está estudiando por eso. No puedo, yo sola no puedo", dijo.

Yonaida Oncebay, indica que su pareja era el sostén de la familia, ambos se apoyaban mutuamente, se turnaban para trabajar y mantener a sus hijas. Ahora ninguna autoridad se ha acercado a brindarle apoyo, lamenta la mujer.