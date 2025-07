Bomberos hallaron a paleontólogo Mario Urbina y su equipo de trabajo en desierto de Nasca: su vehículo sufrió un desperfecto mecánico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La compañía de Bomberos de Nasca, en la región Ica, confirmó el hallazgo del paleontólogo Mario Urbina y su equipo de trabajo en el desierto de Nasca, luego de que por algunas horas no se pudiera determinar su ubicación.

Todas estas personas se encuentran estables y no es necesario que sean derivados a un hospital, asimismo ya están camino a la ciudad.

Desde los bomberos informaron que fueron encontrados mediante el gps de un celular en el desierto de Tunga, en la provincia de Nasca.

Ello fue posible debido a que el celular de uno de los trabajadores del paleontólogo logró compartir las coordenadas de su ubicación, según indicó la señora María Elena Delgado, esposa del hombre.

"Nunca me pierdo en el desierto"

Urbina, quien descubrió el Perucetus colossus hace 16 años, indicó en RPP que no se perdieron en ningún momento y que el retraso se debió a que el vehículo en el que se movilizaba con su equipo sufrió un desperfecto mecánico.

“Yo estoy bien, lo que pasa es que se malogró el carro y mandé a mis obreros y a un americano amigo mío a buscar señal, porque son más de 36 kilómetros para encontrar una señal y parece que han tomado este problema del carro como si nos hubiéramos perdido”, dijo.

“Yo nunca me pierdo en el desierto, lo que sí es que tengo problemas mecánicos como este que me pasó con un GPS, sonó la alarma y se desconectó todo el sistema de gasolina y no podía arrancar”, añadió.

Respecto del proyecto en el que trabajaba al momento de que se perdiera su ubicación, el paleontólogo dijo que ya lo ha encontrado y que se trata del animal “más grande de su época”.

“Ya lo he encontrado, lo que pasa es que el sitio es muy peligroso para meter el carro, ya que me puedo desbarrancar y he tenido que abandonar mi proyecto, porque necesito al Ejército y un helicóptero, ya que un carro no va a poder hacer el trabajo”, sostuvo.

“Es el más grande de su época también. Aprovecho a pedirle a los amigos del Ejército que tengo bastantes, si me pueden ayudar a sacar ese animal con un helicóptero. No hay otra manera, no puedo meter el carro a ese acantilado sin arriesgar la vida de nadie”, agregó.