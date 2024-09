Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ica Trabajadora del INPE asesinada afuera del Penal de Chincha había recibido amenazas, aseguró su esposo

Fredy Magallanes Pachas; esposo de Fanny Flor Hernández Correa, la trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que fue asesinada en los exteriores del Penal de Chincha; aseguró que, hasta este sábado -tres días después del crimen-, no tiene información sobre el avance de las investigaciones.

“La verdad no me han dado ninguna información que pudiera ser precisa y clara respecto a las investigaciones que pudieran estar dándose en la provincia de Chincha”, sostuvo esta mañana en Ampliación de Noticias.

El hombre teme que el caso quede impune y no se encuentre a los responsables detrás del ataque armado, en el que murió su esposa y en el que otro trabajador penitenciario resultó herido.

“Dios quiera que esta muerte que le dieron a mi esposa no quede impune. Lamentablemente, yo no confío en que esto vaya a suceder. (...) Ojalá (las autoridades) puedan llegar a cumplir su palabra que de que esto no quede impune, pero la verdad yo no confío en que esto vaya a suceder”, manifestó.



Trabajadora amenazada

Magallanes Pachas aseguró que, antes del crimen, su esposa recibió amenazas e, incluso, llegó a encarar a uno de los internos. Según dijo, su cónyuge quedó “tranquila” tras esta conversación, ya que pensó que todo se trataba de un “chisme”.

“El lunes me cuenta que fue a encararlo a este interno. (...) Como fue a conversar con el interno, le hizo a creer a mi esposa de que era un chisme y ella se quedó tranquila. Llegó el día lunes tranquila y, entonces, yo también lo tomé así, como un chisme”, refirió el hombre.

Al ser consultado por la identidad del interno y los motivos detrás de estas supuestas amenazas, Fredy Magallanes Pachas dijo que esto es parte de las investigaciones. “No tengo certeza para decir ‘Él es’. Están investigando porque probablemente podría haber sido uno de los autores intelectuales”, indicó.

Fredy Magallanes Pachas pidió garantías para su vida y el de su familia, ya que teme que sus vidas también corran peligro.

Como se recuerda, Fanny Flor Hernández Correa fue asesinada a balazos el pasado miércoles, 11 de septiembre, en un ataque armado registrado a las afueras del Penal de Chincha. En el atentado, resultó herido otro trabajador penitenciario, que fue hospitalizado y actualmente se encuentra fuera de peligro, según el INPE.