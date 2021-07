Alcalde de Huancayo sobre fiesta por su cumpleaños: "No me puedo dar el lujo de despreciar una sorpresa"

El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, confirmó que participó de una reunión junto a su familia por motivo de su cumpleaños | Fuente: Redes sociales

El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, confirmó su participación en una fiesta por su cumpleaños.

La autoridad señaló que fue una reunión familiar sorpresa, luego que se difundiera en redes sociales.

En los vídeos se aprecia a un cantante de música chicha y a la directora del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Karina Parra Flores, conocida en el mundo artístico como "Luceros del Alba". Ambas artistas amenizaban la celebración.

"No digamos artistas, porque ha estado una sola persona y ni siquiera con su marco musical, estaba cantando con pista. Reitero, es una sorpresa que mi familia preparó para mí. No me puedo dar el lujo de despreciar una sorpresa con cariño que mi familia tiene. En ese sentido, no veo cuál es el problema", dijo.



Asimismo, aseguró que no cometió ningún hecho irregular, los cuestionamientos son parte de la farándula y él tiene derecho a compartir en un espacio privado.

La regidora Lariza Rojas informó a RPP que, según indagaciones previas, la celebración fue en un local con la participación de varios gerente de la Municipalidad de Huancayo. Indicó que reúne las evidencias para solicitar la sanción respectiva pues "como se intervendrán las reuniones, si los funcionarios participan de ellas".

