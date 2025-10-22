Policía en presunto estado de ebriedad es detenido por agredir a dos colegas que intentaron intervenirlo en Huancayo [VIDEO]

El agente es de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y atacó a los efectivos que intentaron intervenirlo por estacionar su auto en plena vía pública.

Huancayo: Detienen a policía tras agredir a sus colegas en presunto estado de ebriedad | Fuente: RPP

Un suboficial de la Unidad de Servicios Especiales (USE), identificado como Danilo Gutiérrez Valencia, fue detenido luego de agredir a dos policías que intentaban intervenirlo por estar presuntamente ebrio y haber estacionado su auto en mitad de la pista. El hecho ocurrió en el paradero San Pedro, del centro poblado Virgen de Cocharcas, distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

Según el informe policial, el agente fue hallado durmiendo dentro del vehículo de placa BAZ-108. Al llegar, los agentes constataron que Gutiérrez tenía dificultades para hablar y mantenerse de pie.

Durante la intervención, el suboficial se negó a acatar las órdenes de sus colegas y reaccionó violentamente, agrediendo a los efectivos que intentaban reducirlo. Tras varios minutos, fue trasladado a la comisaría de Sapallanga, donde quedó bajo custodia para las diligencias correspondientes.

La comisaría de Sapallanga informó que se ha iniciado un proceso administrativo y penal para determinar las responsabilidades del efectivo policial y aplicar las sanciones establecidas en el reglamento interno de la institución.