Ate: Policía detiene a un hombre por presuntamente realizar propuestas sexuales a una niña de 11 años

Un hombre fue detenido esta madrugada por agentes del área de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) por ser acusado de presuntamente realizar propuestas sexuales a una niña de 11 años en la región La Libertad, bajo circunstancias que aún no se han dado a conocer.
Se trata de Humberto Julián Zurita Cochachi (29), quien fue arrestado en su propia su casa ubicada en el distrito de Ate ante una disposición judicial desde Parcoy, en Pataz, que ordenó su detención preliminar. Según el coronel Johnny Huaman, jefe de Divincri, al sujeto se le incautó su computadora ya que se sospecha que tendría material pornográfico infantil guardado en dicha unidad.
Zurita Cochachi será trasladado desde Lima a Trujillo para ampliar la investigación de la Policía Nacional e identificar posibles nexos que tendría con bandas criminales.
Relacionado al delito de pornografía infantil, en la región La Libertad se han reportado hasta cuatro casos en lo que va del año. Desde un hombre que tenía más de 100 mil archivos de contenido explícito de menores hasta el caso de la detención de un padre a quien se le halló una tablet con contenido de pornografía de su propia hija de tan solo 7 años.