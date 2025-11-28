"Es una negligencia": familia de trabajador muerto por caída de vidrios en Huancayo denuncia falta de medidas de seguridad

John Carlos Guerra Cóndor falleció tras caerle encima una plancha con bloques de vidrio mientras realizaba labores de descarga en pleno centro de Huancayo. | Fuente: RPP

Los familiares de John Carlos Guerra Cóndor, el joven de 25 años que falleció tras caerle una plancha de vidrio mientras realizaba labores de descarga en el centro de Huancayo (Junín), señalaron que su pariente laboraba sin las condiciones mínimas de seguridad.

En diálogo con RPP, Denis Guerra, hermano de la víctima, pidió a las autoridades que el dueño y conductor del vehículo que transportaba los vidrios asuma su responsabilidad por no garantizar las medidas de seguridad en el traslado de la mercadería.

“El único que pido es que el señor se haga responsable de su negligencia porque es una negligencia. Incluso no te da ni siquiera nada de seguridad para que bajes ese vidrio. Dice: yo te pago mi plata y ya. El vidrio nosotros bajamos así en dos grupos. El señor te pone su gente”, señaló.

Luego de más de dos horas después del accidente, la fiscal llegó al lugar para proceder con el levantamiento, que posteriormente fue trasladado hasta la Morgue de Hualhuas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El accidente

John Carlos Guerra Cóndor falleció tras caerle encima una plancha con bloques de vidrio mientras realizaba labores de descarga en pleno centro de Huancayo.

El trabajador quedó atrapado bajo bloques de vidrios y varios de ellos se rompieron por el impacto, lo que complicó las labores de búsqueda.

Luego del accidente, Guerra Cóndor aún se encontraba con vida, incluso llegó a pedir ayuda; sin embargo, los vidrios le provocaron graves cortes que le produjeron la muerte.

Tras el colapso de los bloques de vidrio, bomberos y personal de Serenazgo y la Policía Nacional liberaron el área con el apoyo de un cargador frontal. Sin embargo, después de 40 minutos de maniobras, confirmaron que el trabajador no presentaba signos de vida.

“Cuando llegamos, lo primero que se hizo con un compañero que posee el equipo estructural, fue introducir a la parte para buscar entablar conversación con la persona, pero el resultado fue negativo. Ya no respondía. Este fue el primer trabajo que se hizo: buscar la comunicación directa para darle soporte emocional, pero ya no nos manifestaba ningún signo”, relató el subteniente Dante Méndez de la compañía de Bomberos en la región.