Huancayo: trabajador fallece tras caerle placas de vidrio mientras realizaba labores de descarga

La víctima aún se encontraba con vida tras el accidente, incluso llegó a pedir ayuda. | Fuente: RPP

Un joven de 25 años falleció tras caerle encima una plancha con bloques de vidrio mientras realizaba labores de descarga en pleno centro de Huancayo, en Junín. Así lo informó el subteniente Dante Méndez de la compañía de Bomberos en la región.

El trabajador, identificado como John Carlos Guerra Cóndor, quedó atrapado bajo bloques de vidrios y varios de ellos se rompieron por el impacto, lo que complicó las labores de búsqueda.

Luego del accidente, Guerra Cóndor aún se encontraba con vida, incluso llegó a pedir ayuda; sin embargo, los videos le provocaron graves cortes que le produjeron la muerte.

Tras el colapso de los bloques de vidrio, bomberos y personal de Serenazgo y la Policía Nacional liberaron el área con el apoyo de un cargador frontal. Sin embargo, después de 40 minutos de maniobras, confirmaron que el trabajador no presentaba signos de vida.

“Cuando llegamos, lo primero que se hizo con un compañero que posee el equipo estructural, fue introducir a la parte para buscar entablar conversación con la persona, pero el resultado fue negativo. Ya no respondía. Este fue el primer trabajo que se hizo: buscar la comunicación directa para darle soporte emocional, pero ya no nos manifestaba ningún signo”, señaló.

El accidente ocurrió en la puerta de ingreso de un taller ubicado en la cuadra cinco del jirón Angaraes, en el centro de la ciudad de Huancayo.

Cabe destacar que, la atención de la emergencia por parte de los Bomberos se retrasó debido a la falta de operatividad de la línea 116, según confirmaron los mismos integrantes de esta institución.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Autoridades llegaron al lugar

Al cierre de esta nota, se espera la llegada del representante del Ministerio Público a la zona para proceder con el levantamiento del cadáver.

Asimismo, personal de la Sunafil y de la Municipalidad llegaron al lugar para fiscalizar el taller y las condiciones de trabajo del joven de 25 años.