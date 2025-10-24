Junín: la Policía investiga a hombre por intentar agredir y retener a obstetra dentro de un centro de salud

El hombre irrumpió en el local, tomó por el cuello a la obstetra y la amenazó con un pedazo de vidrio. Luego de unos minutos pudo ser detenido.

Un hombre de unos 40 años, con aparente alteración mental, es investigado por la Policía tras ingresar violentamente al centro de salud de Andamarca, provincia de Concepción, en la región Junín, retener a una obstetra e intentar agredirla con un pedazo de vidrio de una de las puertas de acceso.

El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco, informó que este incidente se dio el último jueves y generó alarma entre el personal del establecimiento, que pertenece a la zona del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el hombre irrumpió en el local, tomó por el cuello a la obstetra Karina Hurtado y la amenazó con un pedazo de vidrio. Tras varios minutos de tensión, fue calmado y reducido por otros trabajadores para luego ser trasladado a la comisaría del distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, ubicado a unos 20 minutos de la zona.

El director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco, informó a RPP que se ha formalizado la denuncia y se dispuso una evaluación psicológica para el agresor. Indicó además que no es la primera vez que este hombre ingresa al establecimiento de manera alterada.

Curipaco precisó que se coordinan acciones con líderes comunales y la microred de salud para reforzar la seguridad del personal y mejorar el resguardo de los servicios en Andamarca. El puesto de salud continúa atendiendo con normalidad mientras avanza la investigación policial.