Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Delincuentes desmantelaban autos en cochera clandestina de Comas: cabecilla 'Robotín' daba órdenes desde prisión

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En el lugar, los policías capturaron a dos jóvenes, quienes presuntamente se encargaban de desmantelar los coches.

Lima
00:00 · 01:47
Comas
La cochera fue ubicada en el jirón Bogotá. | Fuente: RPP

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional intervinieron este viernes una cochera clandestina ubicada en el jirón Bogotá, en el distrito de Comas; donde se desmantelaban diversos vehículos robados. 

En el lugar, personal de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte encontró a dos jóvenes, quienes presuntamente se encargaban de desguazar los coches.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigaciones de Robos, aseguró que estas personas recibían órdenes desde el penal de Lurigancho por un sujeto conocido por el apelativo de ‘Robotín’.

“(Recibían) órdenes expresas de un tal ‘Robotín’, que se encuentra recluido en algún penal de la capital, específicamente en Lurigancho”, refirió el alto mando.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Cochera intervenida

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que dentro de la cochera se encontraron dos camionetas reportadas como robadas en proceso de ser desmanteladas.

En el lugar, las fuerzas del orden encontraron armas de fuego municiones, droga y autopartes de por lo menos cuatro vehículos que fueron reportados por robados en distintos puntos de la capital.

Pese a su corta edad, los dos jóvenes intervenidos tienen antecedentes por diversos delitos y unos de ellos, incluso, ya purgó una condena de dos años de prisión en el penal del Lurigancho.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Comas Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA