Delincuentes desmantelaban autos en cochera clandestina de Comas: cabecilla 'Robotín' daba órdenes desde prisión

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional intervinieron este viernes una cochera clandestina ubicada en el jirón Bogotá, en el distrito de Comas; donde se desmantelaban diversos vehículos robados.

En el lugar, personal de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte encontró a dos jóvenes, quienes presuntamente se encargaban de desguazar los coches.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigaciones de Robos, aseguró que estas personas recibían órdenes desde el penal de Lurigancho por un sujeto conocido por el apelativo de ‘Robotín’.

“(Recibían) órdenes expresas de un tal ‘Robotín’, que se encuentra recluido en algún penal de la capital, específicamente en Lurigancho”, refirió el alto mando.



Cochera intervenida

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que dentro de la cochera se encontraron dos camionetas reportadas como robadas en proceso de ser desmanteladas.

En el lugar, las fuerzas del orden encontraron armas de fuego municiones, droga y autopartes de por lo menos cuatro vehículos que fueron reportados por robados en distintos puntos de la capital.

Pese a su corta edad, los dos jóvenes intervenidos tienen antecedentes por diversos delitos y unos de ellos, incluso, ya purgó una condena de dos años de prisión en el penal del Lurigancho.

