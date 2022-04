El ministro Carlos Paredes está en Huancayo tras el paro de transportistas y agricultores. | Fuente: Captura

El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se dirigió a los ciudadanos de Huancayo, Junín, quienes vienen protestando y se han visto afectados tras el alza de precio del combustible y fertilizantes por lo que iniciaron un paro tomando la carretera desde hace cinco días.

Con un megáfono y acompañado por agentes policiales, el titular de la cartera señaló que esta crisis ocurre a nivel internacional y que no es culpa del Gobierno de Pedro Castillo.

"Pido una compresión de este momento. (El combustible) no está subiendo por el Gobierno, que se sepa bien. Sino está subiendo por una crisis internacional a nivel de toda Latinoamérica y en todos los continentes", dijo.

"Sabemos que estamos pasando por una crisis internacional, no olvidemos eso. Hasta el mismo Estados Unidos tiene problemas", acotó.

También el ministro mencionó que el pasado 28 de marzo, el Gobierno estabilizó el precio de los combustibles y que no subirán por 90 días.

"El gobierno ha publicado un decreto supremo donde se estabiliza el precio del combustible, todo el tipo de diésel y la gasolina de 84 y 90 también está estabilizado, no va a subir más. Al menos garantizamos 90 días, no va a subir más, y eso no sabe el pueblo (...) Por eso pido un poco de calma por favor. Vamos a dialogar, vamos a explicar la verdadera crisis que pasa en el país. No es el gobierno el que ha hecho eso”, expresó.

Eventual censura

Desde Huancayo, el congresista Ilich López de la bancada de Acción Popular señaló que su bancada impulsará una moción de interpelación al ministro Paredes tras el paro de transportistas y agricultores.



Esto lo mencionó luego de afirmar que su bancada va a apoyar la propuesta de Fuerza Popular de interpelar al ministro de Agricultura por este paro indefinido. "Plantearé a mi bancada apoyar esta interpelación, pero a ellos les pido que nos apoyen en la interpelación al ministro de Energía y Minas", expresó.