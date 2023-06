Tiktoker disfrazado de 'Freezer' fue agredido por confusión: "Pensé que pobladores eran mis seguidores"

John Guerrero Torres, un joven que realiza videos caracterizado como 'Frezzer' en Tik Tok, casi es linchado por la población de la zona La Punta, en el barrio Castilla en Huancayo. El sujeto pensó que la gente era parte de sus seguidores, pero fue todo lo contrario.

El joven contó a RPP Noticias que lo confundieron con el diablo, una alma en pena. Por ello lo detuvieron y quitaron sus pertenencias.

"Cuando yo vi que se unían los vecinos y que salían yo dije 'deben ser seguidores' porque siempre se me acercan y bajé para darles el alcance, pero ya la población me decía '¿Cómo vas a venir con cachos?' y comenzaron a llamar más gente. Yo di las explicaciones y ellos entendieron", señaló en declaraciones al programa 'Tiempo Real'.

El tiktoker sostuvo que sus videos se caracterizan por ir vestido como el popular personaje de Dragon Ball Z en zonas oscuras de Huancayo y en horas de la madrugada. Sin embargo, esto casi le cuesta ser agredido.

"Justo por la parte donde sucedió esto estaba pasando un video tik tok que acá en Huancayo se hizo viral de que había un 'condenado' que estaba haciendo bulla por esta zona. Por eso, mis seguidores me pidieron ir a ese lugar pues mi contenido es recorrer de noche en lugares oscuros. Al acercarme pasé y la población pensaba que yo era el diablo se asustaron, se reunieron todos", explicó.

Guerrero Torres resaltó haber recuperado partes de su disfraz y señaló que la población no tiene culpa de lo ocurrido porque desconocen el tipo de labor que hace.

"Los pobladores ya sabían del rumor, es más, se habían organizado y si algo escuchaban ellos iban a salir, estaban preparados ya y no sabía de eso. Me parece bien que la gente se una para cuidar sus cosas y no tienen la culpa de desconocer sobre este trabajo porque esto de ser influencer ya es una 'chamba' y ellos no tienen acceso a este tipo de contenido", precisó.

Todo fue grabado en vivo

La intervención fue captada durante la transmisión en Tik Tok, puesto que 'Emperador Freezer' suele grabar en las madrugadas cuando camina por zonas peligrosas de Huancayo.

El sujeto explicó a los enardecidos vecinos que es creador de contenidos en la plataforma de TikTok. Luego fue trasladado a la Comisaría PNP de Sapallanga para ser puesto a disposición de las autoridades.

En una fotografía difundida en las redes sociales, se observa que el influencer luce sonriente y evidentemente aliviado tras librarse de una golpiza.