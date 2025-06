Alcalde de Pataz dice que ministros de Estado dieron por instalada la mesa de diálogo en la zona y se fueron: "Fue un atropello"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, se instaló la denominada mesa técnica para el desarrollo integral de Pataz, un espacio de diálogo entre representantes del Ejecutivo, autoridades locales y actores económicos y sociales de la referida provincia, con el objetivo de plantear soluciones a la problemática de la minería informal en la zona.

“En la mesa de Pataz se escuchan todas las voces. El desarrollo solo puede conseguirse en base a consensos. Invitamos a las autoridades locales continúen con esta vocación de diálogo, alejadas de toda postura radical, porque el objetivo común de todos es retomar el control territorial, restaurar la paz en la provincia y avanzar y lograr el desarrollo sostenible de las comunidades mineras”, indicó el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana respecto al tema.

En dicha mesa de diálogo, participaron los ministros de Defensa, Walter Astudillo; de Energía y Minas, Jorge Montero; y de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga.

No obstante, el alcalde de la provincia de Pataz, Carlos Mariños, advirtió en la sesión que no se había permitido el ingreso de representantes de los mineros artesanales.

"En Trujillo conversamos que lo primero que vamos a tocar es eso y necesitamos la presencia del representante de los mineros artesanales. Si no, ¿cómo podríamos iniciar una mesa de diálogo si ellos no están presentes? [...] Sin la presencia [de ellos] no podemos empezar la mesa de diálogo", indicó, según quedó registrado en un video publicado en las redes sociales del municipio.

No obstante, en entrevista con el diario Correo publicada este domingo, el burgomaestre indicó que los referidos ministros de Estado solo dieron por inaugurada la mesa de diálogo y procedieron a retirarse, pese al riesgo latente de que la tensa situación social en Pataz se desborde por la suspensión de las actividades mineras decretada por el Ejecutivo.

Alcalde dice que actitud de ministros "fue un atropello" y acusa politización de mesa de diálogo

El supuesto retiro de los ministros fue calificado como un "atropello" por parte del alcalde y refirió que los referidos miembros del Gabinete solo llegaron para dar por instalada la mesa de diálogo.

"Los ministros solo acudieron a dar por instalada la mesa. Luego se pararon y se retiraron. Nos dejaron sentados ahí. Ni siquiera fue un acto protocolar, solo dijeron 'se da por instalada la mesa' y empezaron a caminar. No hubo tiempo para despedirse y no se nos dio un cronograma de cuáles serían los pasos siguientes", sostuvo.

"El 29 de mayo, debimos discutir los puntos a tratar, pero no pasa tanto por ahí, sino porque la retirada [de los miembros del Gabinete] fue muy abrupta. Fue un atropello", remarcó.

Mariños indicó que los voceros locales llegaron "esperanzados" a la reunión, pero que los hicieron "saludar" y ahí concluyó el evento. Además, acusó una "politización" de la mesa de diálogo.

"Más de uno de los convocados está afiliado a un partido político. Incluso lo están los asesores legales de las organizaciones como Raúl Noblecilla y Jorge Paredes (Podemos) y Adolfo Valverde (Perú Libre). Si quieren politizar sobre un atropello que está ocurriendo con Pataz, sobre un derecho que se le quita a la provincia, sería muy lamentable", señaló.

"Desconozco de esas personas. Me he enterado por la prensa que pertenecerían a alguna posición política [...] La lista que hice llegar a la PCM fueron de dirigentes de rondas campesinas y de los mineros artesanales. Si yo convoco a esas personas es porque tienen un cargo", añadió.

Asimismo, el alcalde consideró que "falta voluntad política" del Ejecutivo para resolver la situación de la minería ilegal en Pataz.

"Principalmente, [falta] un plan de acción, servicio de inteligencia e investigación profunda. Lo que ellos hacen es politizar. Cuando mi persona sale y dice 'queremos terminar con la criminalidad y la minería ilegal', antes de salir a apoyar, intentan decir que yo realizaría alguna actividad minera o, en todo caso, sería parte de una banda criminal [...] Estoy 100 % convencido de que hay corrupción policial, fiscal y judicial [en Pataz]", consideró.

Finalmente, Mariños indicó que sí hay voluntad de formalización por parte de los mineros artesanales de Pataz, "pero para eso tienen que quitarle ese poder [sobre las concesiones] a las mineras grandes" y que la próxima semana estará llegando a Lima para reunirse con autoridades.

"Enviaré una carta a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas. Al margen de todo lo que ha pasado, del calor del momento, hay que seguir dialogando. Voy a enviar esa carta diciendo que se vuelva a instalar la mesa de diálogo, que se toquen ya los puntos en concreto", sostuvo.

"Voy a viajar a Lima, debo llegar entre martes y miércoles, esperando que me atiendan. Nosotros tenemos varios proyectos encaminados con cronogramas. Espero que no se vean afectados, de ser así, ya sería lo peor que le puede pasar a la provincia de Pataz", puntualizó.