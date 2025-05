Alcalde de Pataz dice que no tuvo información oficial sobre investigaciones de secuestro de trabajadores hasta que aparecieron muertos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, en diálogo con RPP, indicó que, tras conocerse hace una semana la noticia del secuestro de 13 trabajadores que brindaban servicio a un minero artesanal que tiene contrato con la minera Poderosa, no tuvo información oficial sobre las investigaciones del caso hasta ayer, domingo, cuando fueron encontrados sin vida.

"De manera oficial, absolutamente nadie [me daba información], hasta el día de ayer. De manera oficial", sostuvo.

"Yo he estado enterado por los medios de comunicación. Pero ayer, el general de la región de la Libertad me dice: ‘esto es lo que hay, los 13 secuestrados han sido asesinados y ya, en media hora, estoy en el distrito de Pataz’", agregó.

Además, señaló que el ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta, le indicó que estaba en la región La Libertad y que quería reunirse con él este lunes "para ver la problemática".

Asimismo, aseveró que hoy se reunirá con la presidenta de la república, Dina Boluarte, y miembros del Gabinete ministerial para abordar el asfaltado de la carretera 10C que cruza su provincia.

"Va a doler lo que le voy a decir, pero la reunión de hoy día, aparte de que vamos a tocar el tema de seguridad, pero, por lo que se me está convocando, es por el tema del asfaltado de la carretera nacional 10C, que surca el corazón de la provincia de Pataz, que hay un compromiso de la presidenta que no han podido cumplir con el término del expediente técnico en diciembre del 2024", sostuvo. También precisó que esta convocatoria se le hizo antes de que se conociera el secuestro.

"Presumo que la Policía está involucrada"

Por otro lado, el burgomaestre consideró que el Ejecutivo debería movilizar equipos especializados de inteligencia para investigar a las mismas autoridades que operan en Pataz y descartar que estén involucradas con organizaciones criminales.

"Yo quiero, por intermedio de ustedes, hacer un pedido al gobierno central. El pedido es el siguiente: que envíe a la Depincri, que envíe al servicio de inteligencia a investigar absolutamente a todos, que empiece conmigo, el alcalde provincial. Que empiece con la Policía a investigarles, que empiece a investigarles al minero ilegal, que empiece a investigarlo al minero artesanal, pero también que lo investigue a la mediana minería, a las mineras que están ahí ya posicionadas […] Para el Estado debemos ser sospechosos todos, y estoy seguro que si a todos nos empiezan a investigar van a encontrar quién está detrás de todos estos asesinatos, van poder identificar a las bandas criminales y recién van a poder hacer un trabajo que debieron hacer hace rato", resaltó.

En esa línea, dijo presumir que la Policía está involucrada con los grupos criminales dada la falta de resultados para combatirlos.

"Por eso decía que se investigue también a la Policía, porque cómo es posible que lleven más de un año ahí y no han podido hacer un trabajo. No vaya a ser que ya son parte de él, pero por eso pido que se investigue a todos [...] Presumo que si no hay resultados es porque sí están involucrados. Presumo", indicó.

Asimismo, refirió que ha recibido amenazas de muerte en su celular.

"Hay varios frentes que me quieren callado. Uno de los que me quieren callado son las mineras, como en algún momento el gerente general de minera Poderosa me envió una carta notarial, intentando amedrentarme. Asumo que los del gobierno central, decirle sus verdades, también me van a querer callado [...] Me quieren callar las bandas criminales, me quieren callar las mineras y presumo que hasta el gobierno central me quiere callar, pero no van a lograrlo, porque no voy a ser cómplice, voy a seguir levantando mi voz en nombre de toda la provincia de Pataz", sostuvo.

"Tengo algunas amenazas que están registradas en mi celular, pero va más allá como extorsión que nunca hice caso. Les he retado, les he dicho que el único que me puede quitar la vida es Dios, más no algún miserable. Y cuando Dios quiera que yo me vaya, me voy a ir", puntualizó.