Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, indicaron este viernes, en conferencia de prensa, que el Gabinete Ministerial se presentará ante el Pleno del Congreso el próximo 12 de junio, desde las 9:00 a.m., para exponer su plan trabajo y buscar el voto de confianza de la Representación Nacional.

“[Vino el premier] concretamente a proponer que la fecha de presentación del Gabinete ministerial, con la finalidad de obtener el voto de confianza del Parlamento, conforme a la Constitución, se realice el jueves 12 de junio. Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea en esa fecha […] a partir de las 9 horas”, señaló Salhuana Cavides.

“El día lunes próximo vamos a tener Junta de Portavoces donde vamos a definir las horas de debate parlamentario, como corresponde, y la posterior votación en el pleno del Congreso”, agregó.

Por su parte, Arana Ysla saludó el "talante democrático" del titular del Legislativo al recibirlo para coordinar la fecha del voto de investidura e indicó que también, el próximo lunes, iniciarán las reuniones con bancadas y partidos políticos para exponer el plan del Ejecutivo y recibir sus propuestas.

"Saludar el talante democrático del presidente del Congreso que, el día de hoy, me ha recibido justamente desarrollando una agenda de coordinación, primero, con relación a la fecha de presentación del Gabinete […] a fin de, primero, poner en conocimiento del Parlamento el plan de trabajo que vamos a realizar y, a renglón seguido, obtener el voto de confianza”, sostuvo.

“En segundo lugar, ya desde el Ejecutivo hemos coordinado las solicitudes para que los diversos partidos y grupos parlamentarios puedan asistir a conversar y dialogar respecto de lo que nosotros vamos a proponer y, obviamente, recibir las propuestas y consejos que los parlamentarios nos harán llegar [...] Se han cursado los oficios a las bancadas para que los parlamentarios y partidos políticos puedan asistir a la ronda de conversaciones que vamos a empezar el día lunes. Ya hay una agenda prevista, se hará pública, y en esta agenda pretendemos exponer nuestros lineamientos de trabajo como también recibir las propuestas que los parlamentarios y los partidos nos harán llegar”, refirió.

Arana dice que es "probable" que se extienda estado de emergencia en Pataz

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros no descartó que, el próximo mes de junio, se extienda el estado de emergencia en Pataz, el cual se prorrogó por última vez, por 30 días, el pasado 8 de mayo.

"Ayer se ha realizado la segunda reunión de trabajo [en Pataz], y es curioso porque es una reunión en la que había un consenso previo, ya había una primera reunión hace dos semanas. Es más, yo he participado de algunas reuniones que he tenido con la población, con la empresa minera, y he verificado, in situ, el trabajo que está realizando el trabajo unificado”, sostuvo.

"En esta mesa de trabajo también se están evaluando varias cosas y también el Comando Unificado está haciendo los informes. Lo más probable es que así sea [que se prolongue]; sin embargo, vamos a esperar el informe técnico que corresponda”, indicó.

Respecto a los avances en la lucha contra la criminalidad organizada y la minería ilegal en Pataz, Arana Ysla indicó que ya se ha instalado dos puestos de control y un tercero está próximo a implementarse. Además, respecto a los cuestionamientos por parte del alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, a dicha mesa de trabajo, el premier dijo que "todas las voces son escuchadas".

"Hay tres puestos de control, dos de ellos ya están funcionando y uno, el día de mañana, ya debe estar implementado […] Hay una coordinación permanente, no podemos evitar que algunos actores, en estas reuniones, tengan un cariz político o quieran presentar algunas propuestas, pero estas reuniones de coordinación, esta mesa de trabajo de desarrollo en Pataz tiene como propósito escuchar a las voces vivas, a la población, a las autoridades, y todas las voces son escuchadas. No significa que una u otra sea la que tenga que establecer la pauta de lo que significa el desarrollo de Pataz", refirió.

"El problema de la minería ilegal y la minería informal no es un problema de ahora, es un problema que el Gobierno ha heredado, pero nosotros tenemos el firme propósito y la convicción de que le daremos solución a este problema no solo minero sino de seguridad ciudadana", puntualizó.