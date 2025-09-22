Condenan a un año de prisión a Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo ante caso de difamación

La medida implica su orden de captura para su ubicación y detención para su internamiento en el penal trujillano El Milagro.

El exalcalde de Trujillo y actual precandidato presidencial, Arturo Fernández, ha sido condenado a un año de prisión efectiva ante un caso de difamación, según informó el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo.

El proceso judicial se da ante una denuncia en 2023 de un trabajador municipal, quien manifestó que fue víctima de ataques y expresiones difamatorias contra su persona por parte de Fernández.

Tras el anuncio de la condena, la exautoridad se manifestó a través de sus redes sociales e indicó que se trata de "un abuso" y que él "seguirá en su lucha" ya que según considera "tiene para rato", en alusión a que su defensa apelará la medida del Poder Judicial.

Asimismo, esta condena es la cuarta que tiene el exalcalde. En las anteriores oportunidades se dictó prisión suspendida.

