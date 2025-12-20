Últimas Noticias
SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 20 de diciembre 2025

Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 20 de diciembre
Clima en Lima y regiones para hoy ,sábado , 20 de diciembre
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo estará el clima mañana?

El SENAMHI

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
18°

Nublado

Día 22° • Noche 20°

Máx./Min.
23°/18°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
11°

Parcialmente nublado

Día 18° • Noche 14°

Máx./Min.
20°/10°
Humedad
58%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
2 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
19°

Parcialmente nublado

Día 22° • Noche 21°

Máx./Min.
24°/19°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
11 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
10°

Muy nublado

Día 16° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/10°
Humedad
89%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
19°

Parcialmente nublado

Día 24° • Noche 21°

Máx./Min.
27°/19°
Humedad
85%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
18 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Muy nublado

Día 27° • Noche 24°

Máx./Min.
32°/20°
Humedad
74%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
11 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 14° • Noche 12°

Máx./Min.
18°/8°
Humedad
86%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 29° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/24°
Humedad
96%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Muy nublado

Día 30° • Noche 28°

Máx./Min.
32°/24°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Muy nublado

Día 15° • Noche 13°

Máx./Min.
20°/7°
Humedad
80%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
18°

Muy nublado

Día 23° • Noche 19°

Máx./Min.
26°/18°
Humedad
70%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
17°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 22°

Máx./Min.
30°/17°
Humedad
82%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Muy nublado

Día 29° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/23°
Humedad
97%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
17°

Nublado

Día 22° • Noche 20°

Máx./Min.
26°/16°
Humedad
88%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Muy nublado

Día 28° • Noche 25°

Máx./Min.
29°/21°
Humedad
80%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
10 km/h
