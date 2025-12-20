SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 20 de diciembre 2025

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 23°/18° 23°/18° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Parcialmente nublado Día 18° • Noche 14° Máx./Min. 20°/10° 20°/10° Humedad 58% 58% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 2 km/h 2 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Parcialmente nublado Día 22° • Noche 21° Máx./Min. 24°/19° 24°/19° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 11 km/h 11 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 10° Muy nublado Día 16° • Noche 12° Máx./Min. 17°/10° 17°/10° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 19° Parcialmente nublado Día 24° • Noche 21° Máx./Min. 27°/19° 27°/19° Humedad 85% 85% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 18 km/h 18 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 32°/20° 32°/20° Humedad 74% 74% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 11 km/h 11 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 14° • Noche 12° Máx./Min. 18°/8° 18°/8° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 32°/24° 32°/24° Humedad 96% 96% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Muy nublado Día 30° • Noche 28° Máx./Min. 32°/24° 32°/24° Humedad 93% 93% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Muy nublado Día 15° • Noche 13° Máx./Min. 20°/7° 20°/7° Humedad 80% 80% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 18° Muy nublado Día 23° • Noche 19° Máx./Min. 26°/18° 26°/18° Humedad 70% 70% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 30°/17° 30°/17° Humedad 82% 82% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Muy nublado Día 29° • Noche 26° Máx./Min. 32°/23° 32°/23° Humedad 97% 97% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 17° Nublado Día 22° • Noche 20° Máx./Min. 26°/16° 26°/16° Humedad 88% 88% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h