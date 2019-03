Rosa Bartra fue cuestionada en Huamachuco. | Fuente: Video | Jéssica Lavado | Fotógrafo: Andina

La congresista de la República Rosa Bartra fue encarada por un ciudadano durante una reunión como parte de la semana de representación parlamentaria en la ciudad andina de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión (región La Libertad).

La legisladora de Fuerza Popular pasó un incómodo momento en su tierra natal cuando el presidente de Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Sánchez Carrión, Moisés Ruiz, tomó la palabra.

"Congresista, no le doy la bienvenida porque le declaré persona no grata en Huamachuco. Vemos poco o nada su trabajo. Usted viene a decir que se está investigando los casos tan sonados a nivel nacional, pero no hay resultados", reprochó el representante de los pobladores.

La parlamentaria intentó tomar la palabra, pero el poblador continuó: "Es una vergüenza ajena que cuatro hojas haya sido el caso Lava Jato y eso como huamachuquinos, (proyecto de ley) la Ley Pulpín, nos hace sentir una vergüenza".

Luego, Rosa Bartra respondió los cuestionamientos y defendió su proyecto de ley. "Voy a informarle sobre esa ley y estoy segura que después de conocerla la impulsará", expresó la parlamentaria que de inmediato se retiró para otra reunión con los alcaldes vecinales.