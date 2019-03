El vocero de Fuerza Popular señaló que su bancada tiene una actitud "propositiva". | Fuente: RPP/Composición

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se refirió sobre las declaraciones de la congresista Rosa Bartra quien dijo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, quiere confrontar al Congreso "para tapar su incapacidad y su ineptitud no es algo que el país necesita".

"Ella tiene todo el derecho de tener su posición y nosotros lo respetamos", señaló Tubino a RPP Noticias. El parlamentario indicó que al vivir en una "democracia" se tiene que "respetar la forma de pensar de los demás".

El vocero instó al mandatario a acabar con la supuesta actitud de enfrentamiento ya que el partido de Fuerza Popular está caminando hacia mantener una actitud dialogante.

"Tenemos que cambiar de actitud incluyendo al presidente porque no puede ser que cada vez que tiene una iniciativa constructiva para el país, saque la espada y haga algún tipo de amenaza". refirió.

Tubino criticó a quienes no crean que la bancada está cambiando de rumbo hacia uno de concertación. "Ahora la decisión que tenemos como bancada es tener una actitud pro positiva cumpliendo con las labores de fiscalización", comentó.

Posiciones a favor y en contra

Las declaraciones de Rosa Bartra han generado todo tipo de posiciones dentro de la bancada. Entre las congresistas que criticaron los adjetivos de la parlamentaria, entre ellas Alejandra Aramayo, Carla Schaefer y la renunciante Úrsula Letona, quienes le pidieron prudencia al declarar.

"Las declaraciones de la señora Bartra no solo no las comparto, sino que la invito a que reflexione, porque arrastran a todo el fujimorismo", manifestó Aramayo al Canal N.

Letona aseveró, por su parte, que Keiko Fujimori pidió a sus congresistas dejar de lado los enfrentamientos con el Ejecutivo y trabajar para el beneficio del país.

"Yo le hago [a Bartra] un llamado a la prudencia. No nos hace bien, no les hace bien a los colegas de Fuerza Popular ni al país. Yo preferiría un debate de argumentos e ideas y no de amenazas como la del presidente, ni de calificativos como el de Rosa Bartra, creo que eso no están bien", agregó al Canal N.

La también fujimorista Karla Schaefer enfatizó que las expresiones de Bartra contra Vizcarra "no son de Fuerza Popular" y aseguró que la legisladora deberá asumir "sus propias palabras".

Quien estuvo a favor, sin embargo, fue Karina Beteta y dijo que el presidente debe tratar "con respeto" al Congreso.