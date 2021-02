Candidato a la presidencia, César Acuña, negó estar inmunizado contra el nuevo coronavirus. | Fuente: Facebook/César Acuña

El candidato a la presidencia de la República por el partido de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, negó haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos y dijo que "ninguno miembro de su partido fue vacunado en el gobierno de Martín Vizcarra".

"Son comentarios. Gracias a Dios estoy caminando bien. Creo que el hecho de haber comido mucha chochoca de niño está muy bien. Nosotros no hemos compartido ningún caso con el Gobierno, no tenemos ministros, ni viceministros, ni funcionarios. Creo que no (se han vacunado)", sostuvo.

Desde Trujillo, Acuña Peralta lamentó que el expresidente Martín Vizcarra haya ocultado la información sobre la dosis que recibió en plena pandemia. Dijo que le mintió al país.

“Es lamentable que haya ocultado la información, por no decir que nos haya mentido una vez más. Es lamentable que hayan llegado las vacunas y se hayan preferido ponerse el presidente y sus alrededores, y se olvidaron de los 30 millones de peruanos. Los peruanos deben estar indignados y molestos por el comportamiento del presidente, porque a él nada le costaba decir la verdad", añadió.

El candidato presidencial considera que Vizcarra sí cometió un delito, según lo argumentado por especialistas en derecho. Manifestó que está en manos del Congreso de la República evaluar una acusación constitucional, que la Fiscalía y el Poder Judicial deberían intervenir.

Congreistas de APP se pronuncian

A través de sus redes sociales, la bancada de Alianza Para el Progreso emitió un comunicado en el que niegan que sus congresistas se hayan beneficiado con la inmunización. También piden al Gobierno publicar la lista de los funcionarios favorecidos.

En otra parte del comunicado, exigen al Ministerio Público realice una investigación objetiva y que están dispuestos a apoyar una comisión investigadora en el Congreso.

