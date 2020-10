La entrada a Chan Chan será gratis hasta el 15 de noviembre. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Tres turistas limeños y una ciudadana polaca se convirtieron en los primeros visitantes de la ciudadela de barro Chan Chan, en Trujillo, región La Libertad, en el primer día que el recinto reabrió sus puertas al público luego de siete meses de pandemia.

En total fueron 69 personas inscritas para ingresar al complejo arqueológico en esta primera fecha, así lo señaló el jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, Jhon Juárez Urbina.

Juan Loli y su esposa, ciudadanos de Chincha, en Lima, aprovecharon sus vacaciones para visitar Chan Chan, antes estuvieron en Cajamarca y Chiclayo.

"Ya he venido hace 30 años y las ruinas están muy bien cuidadas, conservadas. He visto que están trabajando por investigar más, eso es muy bueno, eso no se puede detener", dijo.

Diana Mazul, una ciudana polaca de 30 años, fue la primera extranjera en recorrer la ciudadela de barro. Ella contó a RPP Noticias que llegó para absorber la energía de este sitio arqueológico de la cultura Chimú.

"He sentido que es una ciudad que da mucha energía, cuando me hablaban de Chan Chan. Es muy grande, muy fuerte, se siente la misma energía cósmica que en Egipto", sostuvo.

Las visitas se realizarán en grupos y cumpliendo las medidas de bioseguridad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Clara Bravo, su guía de turismo, comentó que Diana estuvo antes en el Cuzco, en un viaje proveniente de Japón. Debido a la pandemia tuvo que quedarse en el Perú y recorrió ciudades de la selva y el Norte.

En este nuevo recorrido se ha previsto el lavado de manos, toma de temperatura y rociado de alcohol, tal como lo recomiendan las autoridades de salud. También se han colocado vallas y un cerco perímetro dentro del recinto, mientras que el aforo se redujo al 50%.

Hasta 250 personas podrán ingresar al día, previa inscripción a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad. A partir del 12 de noviembre se podrá visitar el museo de sitio Chan Chan y se reactivarán los recorridos en bicicleta, anunció Juarez Urbina.

El director de Cultura de La Libertad, Jhon Juárez, indicó que se ampliará el recorrido a partir de la fecha. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Alistan nuevo circuito

El director de Cultura también anunció que el complejo arqueológico se prepara para brindar nuevos recorridos a los turistas. Además de la visita al conjunto amurallado Nik An, ex Tschudi, que se ampliará hasta la huaca Toledo.

Chan Chan se ubica a 15 minutos de Trujillo, en la carretera al distrito de Huanchaco. Se puede llegar en vehículo privado o taxi. Hasta el 15 de noviembre el ingreso será gratuito, anunció el Ministerio de Cultura.