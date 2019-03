Algunos centros educativos cuentan con sistemas de cámaras de vigilancia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rolando Gonzales

La Asociación de Colegios Privados de la región La Libertad presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para permitir la revisión de las mochilas de los escolares y evitar casos como el ocurrido en el distrito de Villa El Salvador en Lima, donde un alumno murió y otro resultó herido tras un disparo en el colegio Trilce.

En entrevista a RPP Noticias, Luz Fernández Bazán, representante de la asociación que agrupa a 179 instituciones educativas, anunció que enviarán una carta al Parlamento, que lo preside el liberteño Daniel Salaverry, para modificar la norma y elaborar un reglamento a fin de evitar tragedias en las aulas.

"(La autorización) para abrir mochilas tiene que hacerse sí o sí, porque no solamente estamos hablando de armas de fuego, puede haber armas punzocortantes, alcohol, drogas", advirtió en el programa Ampliación de Noticias Trujillo.





Fernández Bazán explicó que la propuesta no atenta contra la intimidad de los estudiantes, sino que permitirá prevenir muertes en los colegios. "No podemos abrir mochilas. ¿En qué se basa (Indecopi)? En que violamos la intimidad. Pero ¿de qué intimidad hablamos si el alumno debe llevar sus útiles como cuadernos, libros, lapiceros, etc.?", acotó.

Incluso, remarcó que los profesores no pueden quitar los celulares que mayormente son malutilizados por los alumnos durante las clases. "Si decomisamos los aparatos móviles por más de 24 horas, nos pueden acusar de robo", precisó.

RPP Noticias visitó colegios como el Jan Komensky en la urbanización El Bosque, donde los padres y estudiantes dijeron estar a favor de la revisión de las mochilas porque ello permitirá mayor control. "Los alumnos solo deben llevar en sus mochilas los útiles de estudios y no materiales ajenos a ello", expresó un escolar.