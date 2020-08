De acuerdo con cifras del Gobierno Regional de La Libertad, Ascope tiene 1770 contagios y 272 muertes por la COVID-19. | Fuente: Google Maps

El alcalde de la provincia de Ascope, Jhon Vargas, cuestionó la decisión del Ejecutivo de retornar a un periodo de cuarentena porque, según dijo, no es la solución al alto índice de contagios que registran sus ocho distritos.

La autoridad indicó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debió reunirse primero con los alcaldes antes de adoptar esta medida.

“Qué desconcierto me deja esta decisión del Ejecutivo porque para tomar estas decisiones creo que el presidente debió reunirse con nosotros, los alcaldes. Hace tiempo levantamos la voz para pedir médicos, para pedir equipos, un lugar adecuado donde atendernos, pero creo que no ha sido suficiente”, sostuvo.

Jhon Vargas manifestó que su provincia no ha recibido la atención suficiente en temas de salud de parte del Gobierno Central y del Gobierno Regional. Recordó que, en su momento, manifestó su desacuerdo con las estrategias para combatir la COVID-19 del exgerente regional de Salud, Constantino Vila, y criticó la gestión del exgerente general del Gobierno Regional de La Libertad, William León.

“Yo no estoy de acuerdo porque no estamos preparados. Nos toma por sorpresa esta decisión sin exponer nuestra realidad, porque mientras no se ataque el virus, vamos a seguir igual”, añadió.

El alcalde Jhon Vargas asegura que su provincia necesita mayor presupuesto para combatir la COVID-19.

El alcalde provincial dijo que comparten este malestar con el alcalde de Virú, Andrés Chávez, pues esta provincia también fue incluida en la lista de ciudades que retornan a la cuarentena. Señaló que con esta decisión espera que se brinden mayores recursos para afrontar la pandemia.

“Yo creo que antes que una cuarentena focalizada a más de 150 días de la pandemia, el Gobierno Regional debe actuar como en Trujillo, poniendo más de 200 profesionales, repartiendo un kit de medicamentos en cada hogar, implementando un centro temporal con todas sus condiciones”, sostuvo.

Agregó que solo el 30 por ciento de una población de 140 mil habitantes recibió el Bono del Estado y que las canastas de víveres no llegaron a todas las familias necesitadas.

Como se recuerda, en su discurso de hoy, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso la cuarentena focalizada en cuatro provincias de La Libertad: Ascope, Virú, Pacasmayo y Chepén.