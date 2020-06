Los alcaldes coincidieron en que la prevención y cuidado de las rondas campesinas ha evitado los contagios. | Fuente: RPP /Archivo

Mantener a su distrito libre del nuevo coronavirus no ha sido una tarea fácil para las autoridades de once distritos, de los 83 que existen en el ande liberteño, los cuales no han registrado casos de contagio; sin embargo, esto es resultado del trabajo coordinado y de prevención entre las rondas campesinas, los alcaldes y los mismos ciudadanos.

Amaro Cueva, alcalde del distrito de Pias, en la provincia de Pataz, dice que uno de los trabajos de prevención que asumieron en su localidad fue concientizar a mil 600 pobladores, distribuidos en siete anexos, sobre las consecuencias de no respetar los protocolos de salud.

La autoridad destacó el trabajo de vigilancia de los ronderos cuando decidieron cerrar las fronteras, y restringir el ingreso y salida de los ciudadanos a las calles.

En su distrito, sostuvieron reuniones en cada anexo para educar y sensibilizar a la gente sobre la higiene de manos. Acá tenían claro no acercarse por el tema de contagio, pero también había pánico por las personas que retornaban de otras ciudades, aunque entendieron que debían tener los ciudadanos adecuados.

“Los que debían salir a realizar movimientos económicos, debía ser con el voucher y, si era por salud, con la receta médica", contó la autoridad a RPP Noticias.





También en Otuzco

En Paranday, distrito de la provincia de Otuzco, la preocupación principal fue dotar de implementos de bioseguridad como mascarillas y alcohol a los más de 800 habitantes, manifestó su alcalde, Edilberto Gutiérrez Chávez.

La autoridad señaló que el puesto de salud, que pertenece a la microrred del distrito de San Ignacio, cuenta únicamente con una enfermera del Serum y dos técnicos de Enfermería, uno pagado por el Minsa y otro por el municipio. Y si de medicina se trata, no cuentan, dijo, ni con paracetamol.

Reveló que no tienen puesto policial, por lo que con decidieron poner tranqueras, aunque no pudieron detener el paso de la gente porque quienes iban y venían tenían permiso, pero con la población empezaron a prohibir el ingreso de las personas a su distrito.

“Hemos fumigado las viviendas y los caseríos todas las semanas, en un principio. En el puesto de salud no tenemos ni lo más elemental que es un paracetamol, enfermarnos sería catastrófico", dijo el alcalde.

Para el antropólogo Juan Gamarra Nieto, estos resultados no deberían sorprendernos, más bien sirven para promover en Trujillo y otras ciudades de la costa, el trabajo conjunto de las autoridades y la población.

"La población andina respeta y confía más en las rondas campesinas que en la Policía. No pasa lo mismo con la Policía en Trujillo. Aquí falta liderazgo para trabajar con la Policía a nivel comunitario", señaló el especialista.

Los distritos libres de casos de COVID-19 en La Libertad son: Bambamarca, Longotea, Ucuncha y Condormarca, provincia de Bolívar; Huaranchal y Paranday, en Otuzco; Mollepata y Mollebamba, Santiago de Chuco; Huayo, Huaylillas y Pías, en la provincia de Pataz.