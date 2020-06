La hija del sereno asegura que ella pagó una serie de pruebas y medicinas para su padre con COVID-19. | Fuente: Cortesía

La hija de un agente de Seguridad Ciudadana del distrito La Esperanza, en la provincia de Trujillo, denunció que su padre fue abandonado por las autoridades ediles tras dar positivo como portador del nuevo coronavirus.

La joven señaló que su padre Robert Alvarez Luza presentó malestar y síntomas propios de la COVID-19, por ello acudió a los funcionarios de la comuna esperancina y al mismo alcalde Martín Namay, pero no encontró respuesta.

"El alcalde de La Esperanza, Martín Namay, y la asistenta social Yahaira no han apoyado a mi padre estos días. La llamé porque mi padre se estaba muriendo, pero usted me respondió luego de casi dos horas, cuando yo ya lo había estabilizado a mi padre", señaló la joven en un video.

También precisó que tuvo que llevar al sereno a una consulta privada y sacarle las pruebas de descarte en un laboratorio particular, con dinero de su bolsillo.

"Yo le he sacado por mi propia cuenta tomografías toráxicas que me pidió el doctor que vino a verlo. Todos estos gastos, la placa que me ha costado 400 soles, la prueba sereológica que me ha costado 180, adicional los mil 200 que estoy gastando en pura medicina, están corriendo por mi cuenta, la municipalidad no me está apoyando en nada", indicó.

Según la denunciante, el agente se encuentra con oxígeno. Además, su mamá y su hermana, de 10 años, también están delicadas de salud y podrían haberse contagiado.

En su defensa, el alcalde de La Esperanza indicó que están asumiendo los costos de su tratamiento y que de ninguna manera dejarían solos a su personal.

"He acudido a su casa para conocer su situación, él se encuentra un poco delicado. Yo me comprometo a seguir la evolución de su enfermedad", añadió.