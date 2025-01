Excongresista Elías Rodríguez pide salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior: "Ha servido nada más de operador político"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El excongresista por La Libertad, Elías Rodríguez, pidió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que dé un paso al costado del cargo frente al avance de la inseguridad en esta región y en todo el país.

En diálogo con RPP, afirmó que La Libertad apunta a convertirse "en una región fallida en lo que se refiere a la seguridad ciudadana".

"Pido como exparlamentario y como ciudadano indignado que dé un paso al costado el señor Santiváñez, un personaje que ha servido nada más de operador político para quienes hoy gobiernan el país, y que tiene que dejar el cargo porque hay un responsable político que ha fracasado en La Libertad y en el país", manifestó Rodríguez, actual integrante de Podemos Perú.

Respecto al atentado con explosivos contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, Rodríguez manifestó que esta y otras acciones del hampa se han convertido en "moneda corriente" en La Libertad y señaló al Gobierno central como culpable directo de esta situación.

"No hay un liderazgo nacional, no hay una hoja de ruta, no hay un estadista, la señora Dina (Boluarte), lo digo con respeto, pero con claridad, está lejos de ser la persona que nos va a brindar la esperanza y las decisiones políticas para ello", apuntó.

Criticó gestión de César Acuña

De igual manera, criticó la gestión de César Acuña como gobernador regional de La Libertad y lo acusó de no tener un compromiso real con la región, cuestionándolo por los días de ausencia que suma en el cargo por realizar viajes a otras regiones y al exterior.

"Ha estado 111 días en el extranjero y un día más este sábado en una región que no es la suya, en una actividad política en Iquitos, y que nos da un mensaje pobre solamente cada vez que se desborda en extremos los temas de la delincuencia en nuestra región", refirió.

Añadió que Acuña llega a su tercer año de mandato con 605 asesinatos en la región, por lo que consideró que su capacidad de reacción frente a estos hechos no es oportuna.

"Hay un poco compromiso en la región, está en el extranjero, y su decisión es postular a la presidencia del Perú y en el camino blinda a la señora Boluarte", precisó.

Aseguró que el avance del crimen organizado en la región también es producto de la "desidia" de sus autoridades recientes, lo que ha permitido a las organizaciones criminales asentarse en la gestión. Para combatirlas, dijo que se requiere crear un "grupo especial" dotado de logística necesaria y articulación con la Fiscalía.

"Hay que buscar un grupo que tenga una capacidad y una calidad de poder resolver nuestros problemas con base en los seguimientos, reglajes, interceptaciones telefónicas y consiguientemente desarticular las bandas, pero hacerlo de mano del Ministerio Público", apuntó.