Pabellón que data de inicios del s. XX quedó destruido por la filtración de las lluvias | Fuente: RPP Noticias

Las intensas lluvias en el norte del país, como consecuencia del ciclón Yaku, han ocasionado grandes daños personales y materiales. La Libertad es una de las regiones norteñas que más se han visto afectadas por esta situación.

Un equipo de RPP Noticias llegó hasta Trujillo y constató que el histórico Cementerio General de Chepén ha sufrido grandes daños producto de la filtración de las lluvias en sus pabellones, lo que ha llevado a su colapso.

Muros destruidos

El pabellón antiguo del referido cementerio, una edificación de adobe que data de inicios del siglo XX, es la zona que más ha sufrido las inclemencias del clima. Gran parte de sus muros se han venido abajo y muchos féretros han quedado expuestos.

Según las supervisoras, el derrumbe inició el último jueves, pasada la medianoche, día de las primeras lluvias.

Además, pese a la antiguedad del pabellón, indicaron que aun hay personas que llegan a visitar a sus difuntos, por lo que se ha optado por restringir el acceso al camposanto hasta que se realicen los trabajos de refacción.

“Por acción de la naturaleza, se ha caído parte del cementerio y toda la gente que tiene a sus difuntos debe esperar que el alcalde tome las medidas respectivas, para que hagan el proceso para cada difunto”, dijo Karina Mendoza, una de las supervisoras.

"Los familiares pueden venir a visitar a sus muertitos, sí se les está dejando pasar. Pero, gente que viene a ‘coronar’ acá, no se puede. No podemos garantizar que las paredes no se vengan abajo", añadió.

La funcionaria indicó que la situación ya era de conocimiento de la municipalidad distrital y que solo se estaba a la espera de que las lluvias reduzcan su intensidad para tomar cartas en el asunto.

“Es grave lo que está pasando y estamos esperando que pasen las lluvias para que venga la municipalidad a renovar el cementerio. No se va a quedar así. Les decimos a las personas que no se preocupen, que no se va a quedar así. Sus muertos no van a quedar expuestos", señaló Kathy Rivasplata, otra supervisora.

Por ello, las funcionarias pidieron a los familiares de los difuntos que tengan paciencia, pues el municipio ya tenía toda la información sobre el estado del cementerio a fin de que realice las gestiones respectivas a la infraestructura.