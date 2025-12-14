La Libertad: Comando Unificado de Pataz libera a 15 personas secuestradas en una bocamina

El Ministerio de Defensa informó que las personas rescatadas se encuentran a salvo y que el operativo para salvarlos no dejó bajas.

Miembros del Comando Unificado Pataz liberaron a 15 personas que estaban secuestradas por un grupo de sujetos armados en la bocamina Villalba, ubicado en la quebrada Porfia, en la región La Libertad.

El Ministerio de Defensa informó que este hecho se registró la noche del último sábado. En ese sentido, desde el Mindef se indicó que los secuestrados son personal de seguridad de una minera y que fueron rescatados luego del operativo llevado a cabo en la zona.

"Como resultado de la presión operativa sostenida, tras aproximadamente una hora de intervención, los captores iniciaron la liberación progresiva de los secuestrados, siendo el último liberado alrededor de las 09:00 horas del día siguiente (domingo)", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Las 15 personas liberadas fueron puestas a buen recaudo, sin registrarse bajas ni lesiones entre los miembros del comando que participaron en el operativo de rescate.