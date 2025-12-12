Premier Álvarez sobre próximas compras de vehículos blindados y aviones caza: "Tenemos que tener cierto nivel de capacidad disuasiva"

El titular de la PCM manifestó que es importante renovar varios equipos en el ámbito militar y resaltó el acuerdo con Corea del Sur.

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, defendió este viernes el acuerdo militar firmado con Corea del Sur para adquirir 195 tanques K2 y vehículos blindados blindados. Esto, según señaló, es para mejorar el armamento que tiene el Ejército nacional.

"Todos tenemos que tener cierto nivel de capacidad disuasiva y eso, más que una exigencia, es una necesidad imperiosa", dijo Álvarez en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP).

El titular de la PCM resaltó que la compra de los vehículos blindados servirán de mucho para los militares pues habían muchos vehículos obsoletos.

"El Ejército está recuperando la capacidad perdida de trasladar tropas en camiones blindados. Y eso lleva de la mano adquirir tanques de primera línea en remplazo a los T-55 soviéticos, que ya no tienen ninguna capacidad disuasiva (...) están absolutamente desfasados", explicó.

Por otro lado, el primer ministro sostuvo que los aviones de fabricación francesa Mirage 2000 con los que cuenta la Fuerza Aérea "están llegando ya a la finalización de su vida útil" y reveló que actualmente solo uno de ellos está operativo. Por ello indicó que el Gobierno invertirá 3 500 millones de dólares en comprar nuevas unidades.

"La Fuerza Área Peruana había perdido parte de capacidad disuasiva y eso no puede permitirse en ningún país", indicó.

Helicópteros Black Hawk de EE.UU.

Álvarez confirmó que el Perú recibió esta semana un segundo lote de tres helicópteros UH-60 Black Hawk donados por Estados Unidos tras un acuerdo firmado en octubre del año pasado para la entrega de nueve naves en total.

El titular de la PCM destacó también la reunión con expertos en seguridad y miembros del FBI de Estados Unidos para recibir asesoramiento en la lucha contra el crimen organizado.

"Por la inestabilidad política y crisis de partidos, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, nos hemos visto relegados en nuestra capacidad de desarrollar nuestras posibilidades tecnológicas, porque todo ha estado supeditado de la política", enfatizó.