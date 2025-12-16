La Libertad: joven fue asesinado cuando estaba por subir a su camioneta

El asesino le disparó en la cabeza y luego fugó del lugar. El hecho se dio a la espalda de la Universidad Nacional de Trujillo.

Un joven de 23 años fue asesinado por un sujeto que le disparó en la cabeza cuando se disponía a abordar una camioneta de color negro junto a su enamorada. Este crimen ocurrió en la avenida Antenor Orrego, a espaldas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Cámaras de seguridad en la zona grabaron el momento en el cual el asesino dispara contra la víctima. Según las imágenes, este tipo vestía una polera de color negro y una mascarilla.

Cuando la pareja sale para abordar la camioneta, el hombre armado cruza hasta la mitad de la pista y ataca por la espalda al joven identificado por la Policía como Sebastián Cabeza Castañeda. Fue trasladado en otro vehículo al Hospital Regional de Trujillo, pero llegó sin vida.

Por la modalidad empleada, las primeras diligencias de la Policía señalan una aparente venganza, pues el delincuente solo disparó y fugó a pie. Trujillo registra dos crímenes en un solo día en medio de un estado de emergencia.