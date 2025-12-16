Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La Libertad: cuatro muertos y ocho heridos dejó la caída de una combi a un abismo en Otuzco

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

De acuerdo con las autoridades, el vehículo salió la mañana de este martes de la ciudad de Otuzco y tenía como destino el caserío de Pechín Bajo.

La Libertad
00:00 · 01:27
La combi de color blanco dio varias vueltas de campana antes de terminar tumbada de lado en medio de un campo abierto.
La combi de color blanco dio varias vueltas de campana antes de terminar tumbada de lado en medio de un campo abierto. | Fuente: RPP

Cuatro personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas luego de que la combi en la que se transportaban cayó a un abismo en el caserío de Pechín Bajo, en La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

De acuerdo con las autoridades, el vehículo salió la mañana de este martes de la ciudad de Otuzco y tenía como destino el caserío de Pechín Bajo, donde se produjo el accidente.

En el mencionado caserío, la combi de color blanco dio varias vueltas de campana y terminó tumbada de lado en medio de un campo abierto.

Tras el accidente, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó a la zona y trasladó a los heridos con afectaciones leves hacia el Hospital de Otuzco Elpidio Berovides.

Por otro lado, los heridos de gravedad fueron enviados al Hospital Regional de Trujillo, ubicado a una hora y media de distancia del caserío.

Asimismo, en el lugar del accidente, el Ministerio Público y las autoridades realizan las coordinaciones para identificar a las cuatro víctimas mortales.

Por su parte, los agentes de la Policía -con el apoyo de los pobladores- continúan con las diligencias en la zona al cierre de este informe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Fallecidos por accidentes en la región

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito se elevó a 200 en La Libertad.

Te recomendamos
Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
La Libertad Otuzco Pechín Bajo

RPP TV

En Vivo

Más sobre La Libertad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA